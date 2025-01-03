Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Megawati Hangestri, Pevoli Bintang Indonesia yang Berambisi Besar Bawa Red Sparks Juara Liga Voli Korea Selatan 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |02:05 WIB
Kisah Megawati Hangestri, Pevoli Bintang Indonesia yang Berambisi Besar Bawa Red Sparks Juara Liga Voli Korea Selatan 2024-2025
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

KISAH Megawati Hangestri akan diulas dalam artikel ini. Pevoli bintang Indonesia itu diketahui punya tekad besar untuk membawa Red Sparks sabet gelar juara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

Megawati menjalani musim keduanya bersama Red Sparks. Pemain kelahiran Jember itu tampil ciamik sejauh ini. Bahkan dirinya masuk jajaran top skor Liga Voli Putri Korea Selatan musim ini.

Megawati Hangestri Ig/red__sparks

Pemain berjuluk Megatron itu duduk di posisi tiga dengan mengemas 404 poin, terpaut satu angka dari Laetitia Moma Basoko yang ada di urutan dua. Sementara itu, puncak klasemen sedang dihuni Victoria Danchak dengan koleksi 455 poin.

1. Megawati Hangestri Berjaya Bersama Red Sparks

Baru-baru ini, Megawati juga didapuk sebagai pemain terbaik di putaran ketiga. Pemain Timnas Voli Indonesia itu tampil sangat ciamik bersama Red Sparks di putaran ketiga, dengan sukses mengemas 155 poin.

Megawati memilih untuk melanjutkan kariernya kembali bersama Red Sparks bukan tanpa alasan. Dia memiliki ambisi besar untuk bisa membawa tim itu meraih gelar juara di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

“Alasan saya kembali ke Jeong Kwan Jang adalah untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan mencapai hasil yang lebih baik,” kata Megawati, dilansir dari Naver, Jumat (3/1/2025).

“Saya akan memberikan yang terbaik untuk tampil lebih baik dari musim lalu dan meraih hasil yang lebih baik, yaitu juara,” ungkapnya.

 

