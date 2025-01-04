Pevoli Bintang Indonesia Megawati Hangestri Jadi MVP Putaran 3 Liga Voli Korea Selatan 2024-2025, Merasa Campur Aduk

PEVOLI bintang Indonesia, Megawati Hangestri, jadi most valuable player (MVP) atau pemain terbaik putaran 3 Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Dia merasa campur aduk mendapati pencapaian manis tersebut.

Di satu sisi, Megawati mengaku sangat bersyukur bisa menyabet status MVP. Di sisi lain, dia mengaku sebenarnya tak terlalu berhasrat menjadi MVP karena tujuannya hanya membawa timnya, yakni Red Sparks, berjaya.

1. Kiprah Manis Megawati Hangestri

Ya, kiprah manis ditunjukkan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Dia bisa mengemas 155 poin dari 6 pertandingan yang dilakoni.

Berkat kontribusinya, Red Sparks memang berjaya di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Klubnya kini ada di posisi ketiga pada klasemen sementara. Bahkan, Red Sparks bisa meraih 6 kemenangan beruntun di putaran ketiga ini.

Megawati sendiri menyabet status MVP usai mengalahkan sederet pemain bintang di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Di antaranya, dia mengalahkan rekan setimnya, Vanja Bukilic hingga Kim Yeon-koung dari Pink Spiders.

Dalam voting MVP putaran 3 Liga Voli Korea Selatan 2024-2025, Megawati total meraih 13 suara. Total diketahui, ada 31 suara yang diperebutkan dalam penentuan pemain terbaik itu.