Melempem di MotoGP 2024, Alberto Puig Tetap Bersyukur Honda Tak Kehilangan Satu Hal Ini

HONDA tampil melempem di MotoGP 2024. Meski begitu, sang kepala tim Repsol Honda, Alberto Puig, tetap bersyukur karena timnya tidak pernah kehilangan satu hal.

Hal yang dimaksud itu adalah semangat untuk bangkit. Karena itu, Puig juga memastikan Joan Mir dan Luca Marini siap meneruskan kerja kerasnya ke MotoGP 2025.

1. Honda Melempem

Tim pabrikan asal Jepang itu masih dihantui performa yang melempem setelah terakhir kali juara dunia MotoGP bersama Marc Marquez pada musim 2019. Bahkan pada 2024, performa Honda sangat jauh dari harapan penggemarnya.

Empat rider mereka tak ada yang berhasil finis di 10 besar klasemen pembalap MotoGP 2024. Rider tim satelit LCR Honda, Johann Zarco, menjadi rider terbaik mereka dengan mengoleksi poin paling banyak, yakni 55 poin dan finis di posisi 17 pada klasemen akhir.

Hasilnya, Honda berada di posisi buncit pada papan klasemen konstruktor MotoGP 2024. Cukup ironis, mengingat tim pabrikan berlogo sayap emas itu dulu menjadi tim yang sangat diperhitungkan.

Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, mereka justru kesulitan untuk meredam dominasi tim-tim pabrikan Eropa. Di anatranya, ada Ducati, KTM, dan Aprilia.