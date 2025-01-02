Respons Berkelas Pelatih Red Sparks Usai Megawati Hangestri Dkk Samai Rekor 15 Tahun Silam

RESPONS berkelas ditunjukkan pelatih Daejeon JungKwanJang Red Sparks, Ko Hee-jin, usai anak asuhnya menyamai rekor apik 15 tahun silam. Ia meminta Megawati Hangestri dan kawan-kawan untuk tetap fokus.

Red Sparks menumbangkan IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Bermain di Daejeon Chungmu Gymnasium, Senin 31 Desember 2024, mereka menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-14, 25-21).

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

1. Hasil Manis

Itu menjadi hasil yang sangat manis bagi Red Sparks. Sebab, mereka mencatat kemenangan delapan kali beruntun musim ini yang sekaligus menyamai rekor kemenangan tim pada 15 tahun lalu. Terakhir kali tim itu meraih delapan kemenangan beruntun pada musim 2008-2009.

Sukses mengukir kembali pencapaian bersejarah klub tak membuat Ko besar kepala. Pelatih berusia 44 tahun itu meminta Megawati dan kolega untuk tetap menampilkan performa yang konsisten.

“Bermain dengan baik dan terus bersaing secara konsisten melawan lawan. Rekor akan mengikuti di belakang. Kami ingin menunjukkan permainan yang mengesankan kepada para penggemar,” kata Ko, dilansir dari The Spike, Kamis (2/1/2025).

2. Puas

Terlepas dari itu, pria asal Korea Selatan tersebut mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya saat membungkam IBK Altos. Ia sangat berharap anak asuhnya bisa mempertahankan tren positif selepas jeda Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.