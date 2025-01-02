Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Respons Berkelas Pelatih Red Sparks Usai Megawati Hangestri Dkk Samai Rekor 15 Tahun Silam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |01:20 WIB
Respons Berkelas Pelatih Red Sparks Usai Megawati Hangestri Dkk Samai Rekor 15 Tahun Silam
Megawati Hangestri membantu Red Sparks menyamai rekor apik 15 tahun lalu (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

RESPONS berkelas ditunjukkan pelatih Daejeon JungKwanJang Red Sparks, Ko Hee-jin, usai anak asuhnya menyamai rekor apik 15 tahun silam. Ia meminta Megawati Hangestri dan kawan-kawan untuk tetap fokus.

Red Sparks menumbangkan IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Bermain di Daejeon Chungmu Gymnasium, Senin 31 Desember 2024, mereka menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-14, 25-21).

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)
Megawati Hangestri Pertiwi beraksi bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

1. Hasil Manis

Itu menjadi hasil yang sangat manis bagi Red Sparks. Sebab, mereka mencatat kemenangan delapan kali beruntun musim ini yang sekaligus menyamai rekor kemenangan tim pada 15 tahun lalu. Terakhir kali tim itu meraih delapan kemenangan beruntun pada musim 2008-2009.

Sukses mengukir kembali pencapaian bersejarah klub tak membuat Ko besar kepala. Pelatih berusia 44 tahun itu meminta Megawati dan kolega untuk tetap menampilkan performa yang konsisten.

“Bermain dengan baik dan terus bersaing secara konsisten melawan lawan. Rekor akan mengikuti di belakang. Kami ingin menunjukkan permainan yang mengesankan kepada para penggemar,” kata Ko, dilansir dari The Spike, Kamis (2/1/2025).

2. Puas

Terlepas dari itu, pria asal Korea Selatan tersebut mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya saat membungkam IBK Altos. Ia sangat berharap anak asuhnya bisa mempertahankan tren positif selepas jeda Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166401/timnas_voli_putra_indonesia_u_21-u2EX_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Tantang Thailand di Perebutan Peringkat 19 di Kejuaraan Dunia Voli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166398/megawati_hangestri-mhGe_large.jpg
Hasil Manisa BBSK vs Altinordu: Menang Telak, Megawati Hangestri Debut Manis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166324/megawati_hangestri-EjYI_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Manisa BBSK vs Altinordu: Megawati Hangestri Debut?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement