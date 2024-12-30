Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

IBK Altos Tertekan Jelang Hadapi Red Sparks, Megawati Hangestri Dkk Diuntungkan?

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |00:01 WIB
IBK Altos Tertekan Jelang Hadapi Red Sparks, Megawati Hangestri Dkk Diuntungkan?
Red Sparks dalam kondisi bagus jelang hadapi IBK Altos (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

IBK Altos tertekan jelang menghadapi Daejeon JungKwanJang Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Hal ini bisa jadi keuntungan buat Megawati Hangestri dan kawan-kawan.

Mereka akan bersua dengan Red Sparks di Daejeon Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Selasa 31 Desember 2024. Pelatih Kim Ho-chul menyebut timnya dalam keadaan tertekan.

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

1. Laga Krusial

Kedua tim sedang berburu tiket play-off. Diketahui, IBK Altos dan Red Sparks sama-sama mengoleksi total 31 poin dari 17 pertandingan yang dijalani. 

Walau begitu, Red Sparks lebih unggul secara peringkat atas IBK Altos. Megawati dan kolega saat ini menempati posisi ketiga, yang merupakan tempat untuk mendapatkan tiket play-off. 

Kedua tim masih sama-sama memiliki peluang untuk lolos. Namun demikian, Kim justru menyatakan timnya sedang tertekan. 

2. Tak Menyangka

Sang pelatih mengatakan tak menyangka bisa membawa timnya melaju sejauh ini. Dalam tiga pertandingan terakhir, IBK Altos sukses meraih kemenangan termasuk mengalahkan dua tim kuat Hyundai Hillstate dan Pink Spiders. 

"Ini adalah pertandingan terakhir (ronde ke-3). Kedua tim, termasuk Red Sparks dan kami, akan melakukan yang terbaik. Faktanya, mencapai sejauh ini di babak ketiga adalah hasil yang tidak terduga," kata Kim dikutip dari The Spike, Senin (30/12/2024).  

 

Halaman:
1 2
