HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap Top Ini Disebut GOAT MotoGP oleh Jorge Martin, Nomor 1 Marc Marquez!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |19:51 WIB
2 Pembalap Top Ini Disebut GOAT MotoGP oleh Jorge Martin, Nomor 1 Marc Marquez!
Jorge Martin juara dunia MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

2 pembalap top ini disebut GOAT MotoGP oleh Jorge Martin. Salah satunya ada nama Marc Marquez.

Sejumlah bintang lahir di pentas MotoGP. Prestasi fantastis yang berhasil diukir membuat sederet pembalap jadi panutan para rider di generasi setelahnya.

Jorge Martin mencium trofi juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@laliga)

Juara MotoGP 2024, Jorge Martin, pun turut memiliki pembalap yang diidolai hingga jadi panutannya dalam berkarier di MotoGP. Bahkan, dia punya pandangan sendiri soal sosok pembalap yang dipandangnya pantas dianggap sebagai Greatest of All Time (GOAT) atau yang berarti terbaik sepanjang masa. Siapa saja mereka?

Berikut 2 pembalap top ini disebut GOAT MotoGP oleh Jorge Martin:

2. Valentino Rossi

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

Salah satu pembalap top ini disebut GOAT MotoGP oleh Jorge Martin adalah Valentino Rossi. Dia memang sudah jadi pembalap legendaris di MotoGP.

Rossi mengukir karier fantastis sepanjang kariernya di ajang balap motor grand prix paling bergengsi itu. Total, ada 9 gelar juara yang bisa diraih The Doctor -julukan Rossi- sebelum akhirnya pensiun di akhir musim 2021.

Sebanyak 7 gelar juara bahkan didapat Rossi di kelar premier. Sementara itu, masing-masing 1 gelar juara didapat pembalap kebanggaan Italia itu di kelas 125 cc pada 1997 dan 250 cc pada 1999.

Hingga akhirnya pensiun, Rossi masih jadi sosok ikonik di dunia MotoGP. Kehadirannya dalam sejumlah balapan masih mendapat antusias besar, meski sudah tak ikut bertanding. Dia diketahui kerap hadiri balapan MotoGP karena memang punya tim balap, yakni VR46 Racing Team, yang jadi tim satelit Ducati.

 

Telusuri berita Sport lainnya
