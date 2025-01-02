Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap Ini Paling Diwaspadai Marc Marquez di MotoGP 2025, Bisa Ancam Kans Juara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |17:04 WIB
2 Pembalap Ini Paling Diwaspadai Marc Marquez di MotoGP 2025, Bisa Ancam Kans Juara
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati)
A
A
A

MARC Marquez menyebut nama 2 pembalap yang paling diwaspadai di MotoGP 2025. Mereka adalah Jorge Martin dan Pedro Acosta.

Marc Marquez mengatakan bahwa MotoGP 2025 bukan hanya persaingan antara dirinya dengan Francesco Bagnaia saja. Marquez pun turut memasukkan nama Jorge Martin dan Pedro Acosta yang dirasa akan menjadi ancaman dalam perebutan gelar juara.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

1. Marc Marquez Buka Lembaran Baru dengan Ducati Lenovo

Hadirnya Marquez ke dalam tim pabrikan Ducati Lenovo membuat banyak pihak yakin bahwa rider berjuluk The Baby Alien itu bakal bersaing kompetitif. Khususnya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2025.

Kehadiran kakak Alex Marquez itu juga membuat Ducati Lenovo semakin kuat. Bagaimana tidak, mereka memiliki dua rider juara dunia, yakni Marquez dan Bagnaia.

Para fans MotoGP pun meyakini dua rider tim pabrikan Ducati Lenovo itu bakal mendominasi musim depan. Kendati begitu, Marquez tidak sepakat dengan opini tersebut.

 

Halaman:
1 2
