5 Pebulutangkis Indonesia yang Siap Menggila di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Pasangan Baru di Sektor Ganda Campuran

ADA 5 pebulutangkis Indonesia yang siap menggila di BWF World Tour 2025. Sejatinya, ada banyak perwakilan Tanah Air yang bisa menarik perhatian di awal 2025 ini, namun mari bahas lima pebulutangkis saja.

Untuk Januari 2025 ini, ada empat turnamen BWF World Tour yang akan dimainkan. Keempat turnamen itu adalah Malaysia Open, India Open, Indonesia Mastesr, dan Thailand Masters. Lantas dari keempat itu, ada lima pemain Indonesia yang wajib mendapatkan perhatian lebih, lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulutangkis Indonesia yang Siap Menggila di BWF World Tour 2025:

5. Anthony Sinisuka Ginting

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

Anthony tampil kurang meyakinkan di akhir 2024 ini. Namun, Anthony tetaplah salah satu tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia.

Apalagi kini tunggal putra memiliki pelatih baru, yakni Mulyo Handoyo. Dengan dilatih oleh mantan pelatih Taufik Hidayat itu, Anthony dipercaya akan tampil berbeda di 2025 ini.

4. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Sama seperti Anthony, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto juga memiliki pelatih baru di sektor ganda putra. Sosok tersebut adalah Antonius Budi Ariantho.

Diharapkan Antonius bisa mengembalikan Fajar/Rian menjadi ganda putra yang dapat bersaing disetiap kejuaraan dan naik peringkat di ranking BWF.