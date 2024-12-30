Jelang Pensiun, Hendra Setiawan Latihan Bareng Ganda Putra Utama di Pelatnas PBSI!

JAKARTA – Hendra Setiawan kedapatan berlatih bersama pemain ganda putra utama Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Semua pemain hadir, kecuali Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto.

Diketahui, Hendra sudah bukan bagian dari pemain Pelatnas PBSI. Ia memutuskan akan pensiun dalam waktu dekat, tepatnya setelah turnamen Indonesia Masters pada 21-26 Januari 2025.

Hendra Setiawan berbicara soal pensiun (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

1. Menyempatkan Diri

Meski demikian, Hendra masih tetap menyempatkan diri untuk berlatih bersama jajaran pemain ganda putra utama Pelatnas PBSI. Momen ini terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadinya (@hendrasansan).

"Morning session with MD team (sesi pagi bersama tim ganda putra). Thank you semua," tulis Hendra, dikutip pada Senin (30/12/2024).

Dalam unggahan tersebut, terlihat pemain ganda putra utama Pelatnas PBSI untuk 2025. Mereka adalah Rahmat Hidayat, Leo Rolly Carnando, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Marthin, Bagas Maulana, dan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.