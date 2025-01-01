Antonius Budi dan Chafidz Yusuf Tak Masalah Dikontrak 2 Tahun oleh PBSI

JAKARTA – Antonius Budi Ariantho dan Chafidz Yusuf tak mempermasalahkan kontrak dua tahun dari PBSI. Mereka pun selalu siap menjalani evaluasi jika kontraknya hendak berakhir.

Antonius ditunjuk PBSI untuk menangani Fajar Alfian dkk sebagai kepala pelatih ganda putra utama. Sedangkan Chafidz dipercaya menjadi kepala pelatih ganda putra pratama.

Pelatnas PBSI di Cipayung (Foto: PBSI)

1. Kontrak 2 Tahun

Keduanya mendapat kontrak dua tahun di PBSI sama seperti pelatih lainnya. Hal ini sejatinya juga tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, di mana pelatih mendapat kontrak dua tahun.

Menanggapi hal ini, Antonius mengaku tak masalah dengan durasi kontrak tersebut. Bahkan, ia mengaku siap diganti jika memang kinerjanya tak mampu membantu ganda putra utama berprestasi.

“Kontrak per dua tahun, lalu evaluasi. Enggak ada masalah, kalau prestasi kurang saya siap diganti, kami pun harus siap seperti itu,” kata Antonius kepada Okezone.

“Saya pun kalau tidak prestasi akan mengundurkan diri, karena buat apa. Kita harus gentleman,” ungkapnya.