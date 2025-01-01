Jadwal Lengkap MotoGP 2025: Dimulai di Thailand, Ada 1 Seri Baru!

Jadwal lengkap MotoGP 2025 bisa dilihat di artikel ini (Foto: MotoGP)

BERIKUT jadwal lengkap MotoGP 2025. Musim ini, ajang itu akan menggelar 22 balapan dengan satu seri yang benar-benar baru.

Jorge Martin akan memasuki MotoGP 2025 dengan status juara bertahan. Pembalap tim Aprilia Racing itu kemungkinan besar mengenakan nomor motor 1 pada musim ini.

MotoGP Thailand 2024 (Foto: X/@ducaticorse)

1. Seri Pembuka

MotoGP 2025 akan dibuka pada 28 Februari hingga 2 Maret di Thailand. Untuk pertama kali sejak 2007, balapan perdana tidak digelar di Qatar.

Hal tersebut tidak terlepas dari Bulan Suci Ramadhan 2025 yang diperkirakan jatuh pada akhir Februari hingga akhir Maret. Sebagai negara dengan penduduk Islam, Qatar tentu tidak ingin bulan suci tersebut terganggu.

2. Seri Baru

Selain itu, untuk pertama kalinya MotoGP akan menggelar 22 seri. Jumlah yang sama seharusnya digelar pada MotoGP 2024 tetapi dua seri yakni GP Argentina dan GP Kazakhstan dibatalkan.

Seri baru akan mewarnai MotoGP 2025 yakni GP Hungaria. Balapan tersebut bakal dihelat di Sirkuit Balaton Park yang baru rampung dibangun beberapa waktu lalu.