Deretan Wakil Indonesia yang Batal Ikut Malaysia Open 2025

SEJUMLAH wakil Indonesia dipastikan mundur dari Malaysia Open 2025 yang akan digelar pada 7-12 Januari 2025. Tepatnya ada tiga wakil pebulutangkis Tanah Air yang tiba-tiba ditarik dari turnamen super 1000 tersebut.

Seperti yang diketahui, Malaysia Open 2025 merupakan turnamen perdana BWF yang akan dimainkan di 2025. Tak hanya jadi turnamen pembuka tahun, Malaysia Open 2025 juga spesial karena merupakan turnamen super 1000.

Kendati demikian, PBSI justru tiba-tiba menarik 3 dari 12 perwakilan Indonesia di Malaysia Open 2025 tersebut. Lantas siapa saja mereka?

1. 3 Wakil Tanah Air Ditarik demi Persiapan Indonesia Masters 2024

Terkait tiga wakil yang mundur dari Malaysia Open 2025 adalah dua pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Serta satu lagi berasal dari tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, sudah mengumumkan mengapa ketiga wakil Indonesia itu ditarik dari Malaysia Open 2025. Keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan dari pelatih ganda putra dan tunggal putra Pelatnas PBSI.

Chico Aura Dwi Wardoyo. PBSI

Jadi, intinya Leo/Bagas, Fikri/Daniel, dan Chico dipersiapkan untuk beraksi di Indonesia Masters 2025. Karena itu, diharapkan ketiga wakil Indonesia tersebut bisa tampil dalam kondisi yang lebih prima pada turnamen kandang tersebut.

“Para pelatih menyatakan para atlet tersebut lebih baik dipersiapkan untuk Indonesia Masters 2025 yang akan berlangsung pada 21-26 Januari 2025,” jelas Eng Hian, seperti yang dirilis PBSI, dikutip Selasa (31/12/2024).