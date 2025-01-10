Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lanny/Fadia Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025 Usai Gagal di Malaysia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |21:29 WIB
Lanny/Fadia Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025 Usai Gagal di Malaysia
Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti alihkan fokus ke Indonesia Masters 2025 (Foto: PBSI)
KUALA LUMPUR – Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti berusaha move on dari kegagalan di Malaysia Open 2025. Mereka kini fokus menatap Indonesia Masters 2025.

Ganda putri Indonesia itu terhenti di perempatfinal Malaysia Open 2025 usai menyerah dari Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian. Mereka takluk dalam pertarungan dua gim langsung 12-21 dan 11-21 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat (10/1/2025).

1. Indonesia Masters 2025

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Meski belum bisa melaju ke semifinal, Lanny/Fadia ingin memikirkan turnamen yanga akan mereka ikuti berikutnya yakni Indonesia Masters 2025. Ajang berlevel Super 500 itu akan berlangsung pada 21-26 Januari.

"Pastinya kami akan mencoba melakukan yang terbaik di Indonesia Masters nanti apalagi tampil di hadapan publik sendiri. Kami mau all out untuk pendukung di Istora dan masyarakat Indonesia," ungkap Fadia dalam keterangan pers PBSI, Jumat (10/1/2025).

Akan tetapi, Lanny hanya akan pulang sendiri ke Jakarta untuk mempersiapkan Indonesia Masters 2025. Sementara Fadia masih akan melanjutkan diri ke India Open 2025 yang berlangsung pekan depan.

2. Rangkap

Pemain asal PB Djarum itu akan turun di sektor ganda campuran bersama pasangan baru, Dejan Ferdinansyah. Fadia baru bermain rangkap di ganda campuran dan ganda putri di Indonesia Masters 2025.

"Setelah ini saya akan kembali ke Jakarta sedangkan kak Fadia akan bermain ganda campuran di India Open sebelum nanti turun lagi di Indonesia Masters," ucap Lanny.

 

