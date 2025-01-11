Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tersingkir di Perempatfinal Malaysia Open 2025, Putri KW Berusaha Petik Hal Positif

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |02:34 WIB
Tersingkir di Perempatfinal Malaysia Open 2025, Putri KW Berusaha Petik Hal Positif
Putri KW berusaha mengambil hal positif dari Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) berusaha memetik hal positif usai tersingkir di perempatfinal Malaysia Open 2025. Ia mengaku cukup puas dengan performanya.

Putri terhenti di perempatfinal usai takluk dari Ratchanok Intanon. Pemain berusia 22 tahun itu menyerah dalam pertarungan tiga gim dengan skor 13-21, 21-15, dan 16-21, di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Jumat 10 Januari 2025.

1. Puas

Putri KW tampil di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)
Putri KW tampil di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Meski gagal melaju ke semfinal, Putri tetap puas dengan performanya selama di Malaysia Open 2025. Apalagi, langkahnya terbilang tidak mudah, di mana pada babak pertama mampu mengalahkan sang senior, Gregoria Mariska Tunjung.

"Walau kalah di perempatfinal, saya cukup senang dengan performa saya. Cukup bagus untuk mengawali tahun 2025 apalagi ini turnamen Super 1000," ucap Putri dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (11/1/2025).

2. Perbaiki Performa

Namun, Putri mengaku akan tetap memperbaiki performanya usai pulang dari Malaysia Open 2025. Terdekat, ia akan mentas di Indonesia Masters 2025 pada 21-26 Januari.

"Faktor fisik dan mental pikiran harus ditingkatkan lagi, selain itu, saya harus bisa mengurangi kesalahan sendiri," tambah Putri.

 

