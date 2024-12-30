Advertisement
NETTING

Strategi Wiempie Mahardi untuk Tingkatkan Kualitas Tunggal Putri Pratama Pelatnas PBSI

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |10:58 WIB
Strategi Wiempie Mahardi untuk Tingkatkan Kualitas Tunggal Putri Pratama Pelatnas PBSI
Tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari. (Foto: PBSI)
A
A
A

PBSI menunjuk Wiempie Mahardi sebagai pelatih tunggal putri pratama. Ia pun siap menyambut tugas tersebut dan bahkan Wiempie sudah menemukan strategi agar dapat meningkatkan kualitas tunggal putri pratama Indonesia.

Ya, Wiempie Mahardi ditunjuk oleh PBSI sebagai pelatih tunggal putri pratama. Dia akan menukangi sejumlah atlet tunggal putri pratama seperti Ruzana dan Mutiara Ayu Puspitasari.

1. Siasai Wiempie untuk Asah Tunggal Putri Pratama

Menjadi pelatih bukan merupakan hal baru bagi Wiempie. Namun demikian, kali ini akan berbeda karena dia dipercaya untuk mengembangkan bakat tunggal putri pratama, yang notabene diisi jajaran atlet 'kelas dua' Pelatnas PBSI.

Meski begitu, Wiempie mengatakan sudah mempunyai rencana yang jelas. Dia mengaku ingin membangun karaktet petarung di tunggal putri pratama

Mutiara Ayu Puspitasari
Mutiara Ayu Puspitasari

"Dalam jangka pendek, pelatih harus membangun komunikasi dan kepercayaan, antara atlet dan pelatih dan antara sesama atlet. Istilahnya, atlet dan pelatih harus satu hati dan satu visi," kata Wiempie dilansir dari rilis resmi PBSI, Senin (30/12/2024).

"Karakter petarung itu penting. Ini yang akan saya bangun dalam latihan sehingga atlet mempunyai mental yang tangguh ketika menghadapi lawan maupun tantangan lain ketika bertanding. Saya akan ajak para atlet untuk bersaing ketat secara sehat dalam berlatih maupun bertanding," sambungnya.

 

