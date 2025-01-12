Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2025: Borong 2 Gelar, Korea Selatan Jadi Juara Umum

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |19:09 WIB
Hasil Lengkap Final Malaysia Open 2025: Borong 2 Gelar, Korea Selatan Jadi Juara Umum
Tunggal Putri asal Korea Selatan, An Se-young. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Hasil lengkap final Malaysia Open 2025 telah diketahui usai kelima pertandingan dimainkan di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu (12/1/2025). Dari hasil final tersebut, Korea Selatan menjadi juara umum berkat dua gelar yang dibawa pulang oleh An Se-young dan Kim Won-ho/Seo Seung-jae.

1. Korea Selatan Jadi Juara Umum

An Se-young menjadi perwakilan pertama Korea Selatan yang memastikan gelar di turnamen super 1000 tersebut. Menghadapi wakil China, Wang Zhiyi, An Se-young menang dengan dua gim langsung.

Tepatnya setelah berjuang selama 45 menit, tunggal putri peringkat satu dunia itu menang dengan skor 21-17 dan 21-7. Tentu gelar itu semakin membuktikan betapa kuatnya An Se-young lantaran menang atas peringkat dua dunia.

Setelah An Se-young yang bertanding di match kedua, pasangan Korea Selatan lainnya yang berhasil juara ada di sektor ganda putra, yakni Kim Won-ho/ Seo Seung-jae. Pasangan yang bermain di match paling akhir itu menang atas wakil China lagi, yakni Chen Boyang/Liu Yi.

An Se-Young (Foto: Bagas Abdiel)
An Se-Young (Foto: Bagas Abdiel)

Kim/Seo pun harus bekerja keras untuk bisa memastikan kemenangan itu. Terbukti, Kim/Seo butuh waktu 1 jam 4 menit untuk mengalahkan Chen/Liu dengan skor 19-21, 21-12, dan 21-12.

2. China Gagal Dominasi

China sejatinya mengirimkan masing-masing satu perwakilan di lima sektor pada final Malaysia Open 2025. Namun, nyatanya hanya Shi Yuqi, tunggal putra China, yang berhasil keluar sebagai juara usai menaklukkan Anders Antonsen (Denmark).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
