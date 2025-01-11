Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Tersingkir dari Malaysia Open 2025, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Langsung Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |08:58 WIB
Usai Tersingkir dari Malaysia Open 2025, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Langsung Alihkan Fokus ke Indonesia Masters 2025
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

GANDA putra non-pelatnas Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, ogah ratapi terlau lama kegagalan di Malaysia Open 2025. Mereka langsung alihkan fokus ke ajang Indonesia Masters 2025.

Diketahui, perjalanan Sabar/Reza terhenti di babak 16 besar Malaysia Open 2025. Tentunya, mereka bertekad berkiprah lebih manis di ajang berikutnya.

Sabar/Reza di Hong Kong Open 2024

1. Terhenti di Babak-Babak Awal

Ya, pil pahit harus ditelan Sabar/Reza di Malaysia Open 2025. Mereka harus menghentikan perjalanan di babak-babak awal usai kalah dari Ben Lane/Sean Vendy (Inggris).

Pertemuan Sabar/Reza melawan Lane/Vendy tersaji di 16 besar Malaysia Open 2025. Mereka pun kesulitan meladeni permainan ganda putra Inggris itu hingga kalah 2 gim langsung dengan skor 16-21 dan 14-21.

Sabar pun mengakui ketangguhan Lane/Vendy. Dia mengakui bahwa Lane/Vendy bermain lebih apik di babak itu.

“Lane/Vendy bermain lebih baik daripada kami hari ini. Mereka sangat safe dan pola yang diterapkan berhasil untuk meredam kami,” ucap Sabar, dikutip dari laman resmi PBSI, Sabtu (11/1/2025).

“Tidak ada kendala dari situasi lapangan atau shuttlecock hanya memang hari ini saya banyak melakukan kesalahan sendiri. Saya tidak bisa menemukan touch bermain yang pas,” sambung Reza.

 

Halaman:
1 2
