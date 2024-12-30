Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap yang Juara MotoGP di Era Kejayaan Valentino Rossi, Nomor 1 Marc Marquez!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |04:44 WIB
4 Pembalap yang Juara MotoGP di Era Kejayaan Valentino Rossi, Nomor 1 Marc Marquez!
Casey Stoner merupakan satu dari empat pembalap yang juara MotoGP di era kejayaan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@valeyellow46)
A
A
A

BERIKUT empat pembalap yang juara MotoGP di era kejayaan Valentino Rossi. Salah satunya jelas sang musuh bebuyutan Marc Marquez.

Rossi dianggap sebagai salah satu ikon MotoGP di era modern. Hal itu tidak terlepas dari karier panjangnya yang berlangsung sejak 2001 hingga 2021 di kelas premier.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

Sepanjang hampir 20 tahun itu, Rossi merebut tujuh gelar juara dunia. Namun, ada empat pembalap yang berhasil merusak masa jaya pria asal Italia tersebut.

Siapa saja empat pembalap tersebut? Simak ulasan berikut ini.

4 Pembalap yang Juara MotoGP di Era Kejayaan Valentino Rossi

4. Nicky Hayden

Earl ayah Nicky Hayden MotoGP

Pembalap satu ini memutus rentetan titel juara dunia yang diraih Rossi pada MotoGP 2006. Mendiang Hayden dengan brilian tampil konsisten pada musim itu kendati kalah jumlah kemenangan.

Sejumlah masalah memang membelit Rossi di musim itu. Salah satunya terjadi di balapan penentuan di Valencia yang membuat Hayden mendongkelnya dari puncak klasemen dan menyabet titel bergengsi.

3. Casey Stoner

Casey Stoner. (ig/official_cs27)

Selang semusim, Rossi lagi-lagi dibuat pusing oleh pembalap muda. Sosok tersebut adalah Stoner yang mendominasi MotoGP 2007!

Rossi harus pontang-panting mengakali bagaimana mengalahkan pria asal Australia itu. Pada akhirnya, ia harus merelakan titel ke pelukan Stoner yang kemudian juga jadi juara dunia pada 2011.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/38/3108606/nadia_padovani-4UjT_large.jpg
Bos Gresini Racing Kenang Momen Bareng Marc Marquez, Senang Bantu The Baby Alien Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/38/3103381/jorge_martin-TnOk_large.jpg
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/38/3100920/valentino_rossi_dan_marc_marquez-74tc_large.jpg
6 Duel Panas Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Heboh, Nomor 1 Bukan di Balapan Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100359/valentino_rossi-F8G6_large.jpg
Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100209/valentino_rossi-WJZT_large.jpg
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100050/marc_marquez_dan_pedro_acosta-XI1G_large.jpg
Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement