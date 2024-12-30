4 Pembalap yang Juara MotoGP di Era Kejayaan Valentino Rossi, Nomor 1 Marc Marquez!

Casey Stoner merupakan satu dari empat pembalap yang juara MotoGP di era kejayaan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@valeyellow46)

BERIKUT empat pembalap yang juara MotoGP di era kejayaan Valentino Rossi. Salah satunya jelas sang musuh bebuyutan Marc Marquez.

Rossi dianggap sebagai salah satu ikon MotoGP di era modern. Hal itu tidak terlepas dari karier panjangnya yang berlangsung sejak 2001 hingga 2021 di kelas premier.

Sepanjang hampir 20 tahun itu, Rossi merebut tujuh gelar juara dunia. Namun, ada empat pembalap yang berhasil merusak masa jaya pria asal Italia tersebut.

Siapa saja empat pembalap tersebut? Simak ulasan berikut ini.

4 Pembalap yang Juara MotoGP di Era Kejayaan Valentino Rossi

4. Nicky Hayden

Pembalap satu ini memutus rentetan titel juara dunia yang diraih Rossi pada MotoGP 2006. Mendiang Hayden dengan brilian tampil konsisten pada musim itu kendati kalah jumlah kemenangan.

Sejumlah masalah memang membelit Rossi di musim itu. Salah satunya terjadi di balapan penentuan di Valencia yang membuat Hayden mendongkelnya dari puncak klasemen dan menyabet titel bergengsi.

3. Casey Stoner

Selang semusim, Rossi lagi-lagi dibuat pusing oleh pembalap muda. Sosok tersebut adalah Stoner yang mendominasi MotoGP 2007!

Rossi harus pontang-panting mengakali bagaimana mengalahkan pria asal Australia itu. Pada akhirnya, ia harus merelakan titel ke pelukan Stoner yang kemudian juga jadi juara dunia pada 2011.