Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Grand Final Indonesia Pingpong League 2024 Resmi Dibuka, Diharap Jadi Pemicu Kebangkitan Tenis Meja

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |15:16 WIB
Grand Final Indonesia Pingpong League 2024 Resmi Dibuka, Diharap Jadi Pemicu Kebangkitan Tenis Meja
Grand Final Indonesia Pingpong League 2024 resmi dibuka (Foto: Okezone/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Pagelaran Indonesia Pingpong League (IPL) 2024 telah mencapai puncaknya. Babak Grand Final kompetisi tenis meja antar klub-klub Tanah Air itu pun secara resmi dibuka pada Sabtu (21/12/2024) pagi WIB di GBK Arena, Senayan, Jakarta.

Penanggung jawab Indonesia Pingpong League 2024, Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Muhammad Saleh Mustafa, membuka langsung babak grand final ini. Suasana acara pembukaan ini pun berjalan meriah dengan kedatangan suporter dari delapan tim yang bertanding.

Grand Final Indonesia Pingpong League 2024 (Foto: Okezone/Andhika Khoirul Huda)
Grand Final Indonesia Pingpong League 2024 (Foto: Okezone/Andhika Khoirul Huda)

Setelah sukses digelar untuk kali pertama tahun ini, Saleh berencana IPL bakal dihelat rutin setiap tahunnya. Sebab, pihaknya mengikuti petunjuk Menpora RI Dito Ariotedjo untuk menjadikan IPL sebagai cara untuk membangkitkan dan mengembangkan tenis meja di Tanah Air.

“Kami berharap dengan menggunakan IPL ini kebangkitan tenis meja indonesia bisa tumbuh kembali,” kata Saleh Mustafa kepada awak media selepas pembukaan, Sabtu (21/12/2024).

“Jadi rencananya setiap tahun IPL digelar. IPL ini diharapkan, saya sudah lapor juga ke Menpora dan petunjuk beliau kepada saya untuk terus bisa mensukseskan IPL ini karena menurut beliau ini adalah salah satu metode yang tepat untuk pengembangan olahraga. Sehingga kami dengan beberapa pengurus sepakat untuk melanjutkan ini pada level-level berikutnya,” tambahnya.

Grand Final IPL 2024 sendiri dimulai dengan mempertandingkan babak semifinal pada Sabtu (21/12/2024) setelah sebelumnya terdapat tiga seri yang diikuti oleh 27 klub. Di sektor putri, Arwana Jaya berhadapan dengan Stoni, sementara Onic bersua dengan Jasa Raharja Putra.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3191980/mgm_macau_tennis_masters_2025-z5Id_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MGM Macau Tennis Masters 2025 di Vision+, Rising Stars Tenis Dunia Siap Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/40/3190316/saksikan_turnamen_tenis_next_gen_atp_finals_2025_di_vision_plus-DBGy_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Next Gen ATP Finals 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187449/bastian_schweinsteiger_dan_ana_ivanovic_segera_bercerai-SwKx_large.jpg
Mantan Petenis Cantik Ana Ivanovic Segera Menjanda, Bastian Schweinsteiger Bikin Ulah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183766/janice_tjen-Do5S_large.jpg
Lagi Gacor, Janice Tjen Percaya Diri Tembus Ranking 20 Besar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/40/3182710/simak_kisah_perjalanan_petenis_cantik_indonesia_janice_tjen_menembus_peringkat_53_dunia-uDKc_large.jpg
Kisah Perjalanan Petenis Cantik Indonesia Janice Tjen, dari Peringkat 400 ke 53 Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/40/3181948/berapa_total_hadiah_uang_yang_diperoleh_petenis_janice_tjen_sepanjang_2025-mayx_large.jpg
Segini Total Hadiah Uang yang Diperoleh Petenis Cantik Janice Tjen Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement