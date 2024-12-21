Grand Final Indonesia Pingpong League 2024 Resmi Dibuka, Diharap Jadi Pemicu Kebangkitan Tenis Meja

JAKARTA – Pagelaran Indonesia Pingpong League (IPL) 2024 telah mencapai puncaknya. Babak Grand Final kompetisi tenis meja antar klub-klub Tanah Air itu pun secara resmi dibuka pada Sabtu (21/12/2024) pagi WIB di GBK Arena, Senayan, Jakarta.

Penanggung jawab Indonesia Pingpong League 2024, Inspektur Jenderal (Irjen) TNI Muhammad Saleh Mustafa, membuka langsung babak grand final ini. Suasana acara pembukaan ini pun berjalan meriah dengan kedatangan suporter dari delapan tim yang bertanding.

Grand Final Indonesia Pingpong League 2024 (Foto: Okezone/Andhika Khoirul Huda)

Setelah sukses digelar untuk kali pertama tahun ini, Saleh berencana IPL bakal dihelat rutin setiap tahunnya. Sebab, pihaknya mengikuti petunjuk Menpora RI Dito Ariotedjo untuk menjadikan IPL sebagai cara untuk membangkitkan dan mengembangkan tenis meja di Tanah Air.

“Kami berharap dengan menggunakan IPL ini kebangkitan tenis meja indonesia bisa tumbuh kembali,” kata Saleh Mustafa kepada awak media selepas pembukaan, Sabtu (21/12/2024).

“Jadi rencananya setiap tahun IPL digelar. IPL ini diharapkan, saya sudah lapor juga ke Menpora dan petunjuk beliau kepada saya untuk terus bisa mensukseskan IPL ini karena menurut beliau ini adalah salah satu metode yang tepat untuk pengembangan olahraga. Sehingga kami dengan beberapa pengurus sepakat untuk melanjutkan ini pada level-level berikutnya,” tambahnya.

Grand Final IPL 2024 sendiri dimulai dengan mempertandingkan babak semifinal pada Sabtu (21/12/2024) setelah sebelumnya terdapat tiga seri yang diikuti oleh 27 klub. Di sektor putri, Arwana Jaya berhadapan dengan Stoni, sementara Onic bersua dengan Jasa Raharja Putra.