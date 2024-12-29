Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Ungkap 2 Tim yang Bisa Ganggu Dominasi Ducati di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |03:09 WIB
Francesco Bagnaia Ungkap 2 Tim yang Bisa Ganggu Dominasi Ducati di MotoGP 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BORGO PANIGALE - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mewaspadai kebangkitan KTM dan Aprilia Racing di MotoGP 2025. Sebab Bagnaia percaya KTM dan Aprilia mampu menganggu dominasi Ducati di musim depan.

Ajang MotoGP 2025 akan berlangsung sebentar lagi. Kompetisi adu balap motor paling bergengsi di dunia itu akan dimulai dari Sirkuit Buriram, Thailand pada Februari - Maret 2025 mendatang.

1. Bagnaia Antusias Hadapi MotoGP 2025

Menjelang musim depan, ada banyak perubahan mencolok baik dari pembalap maupun tim pengampu. Salah satunya adalah pindahnya Marc Marquez ke Ducati Lenovo, dan merapatnya Prima Pramac menjadi tim satelit Yamaha.

Bagnaia pun sudah merasakan atmosfer persaingan sengit MotoGP 2025. Menurutnya, perasaan itu sudah tergambar sejak tes pramusim beberapa waktu yang lalu.

Francesco Bagnaia melaju pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@motogp)
Francesco Bagnaia melaju pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@motogp)

"Menurut saya, tesnya sangat menarik. Sangat menarik melihat (Maverick) Vinales, (Marco) Bezzecchi atau (Jorge) Martín mengendarai sepeda motor yang berbeda. Namun pada akhirnya tes di MotoGP bersifat relatif," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Minggu (29/12/2024).

"Márquez dan saya melakukan pekerjaan yang sangat berbeda , tetapi Anda melihat kekuatan sebenarnya di trek lain," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/38/3193536/ayah_jorge_lorenzo_mengagumi_pengaruh_besar_marc_marquez_untuk_motogp-ojfu_large.jpg
Pengaruh Besar Marc Marquez di MotoGP Undang Kekaguman Ayah Jorge Lorenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement