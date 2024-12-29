Francesco Bagnaia Ungkap 2 Tim yang Bisa Ganggu Dominasi Ducati di MotoGP 2025

BORGO PANIGALE - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia mewaspadai kebangkitan KTM dan Aprilia Racing di MotoGP 2025. Sebab Bagnaia percaya KTM dan Aprilia mampu menganggu dominasi Ducati di musim depan.

Ajang MotoGP 2025 akan berlangsung sebentar lagi. Kompetisi adu balap motor paling bergengsi di dunia itu akan dimulai dari Sirkuit Buriram, Thailand pada Februari - Maret 2025 mendatang.

1. Bagnaia Antusias Hadapi MotoGP 2025

Menjelang musim depan, ada banyak perubahan mencolok baik dari pembalap maupun tim pengampu. Salah satunya adalah pindahnya Marc Marquez ke Ducati Lenovo, dan merapatnya Prima Pramac menjadi tim satelit Yamaha.

Bagnaia pun sudah merasakan atmosfer persaingan sengit MotoGP 2025. Menurutnya, perasaan itu sudah tergambar sejak tes pramusim beberapa waktu yang lalu.

Francesco Bagnaia melaju pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto: Instagram/@motogp)

"Menurut saya, tesnya sangat menarik. Sangat menarik melihat (Maverick) Vinales, (Marco) Bezzecchi atau (Jorge) Martín mengendarai sepeda motor yang berbeda. Namun pada akhirnya tes di MotoGP bersifat relatif," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Minggu (29/12/2024).

"Márquez dan saya melakukan pekerjaan yang sangat berbeda , tetapi Anda melihat kekuatan sebenarnya di trek lain," tambahnya.