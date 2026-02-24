Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Pesimistis Lihat Motor Yamaha Jelang MotoGP 2026: Kami Tertinggal dari Pesaing!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |10:17 WIB
Alex Rins Pesimistis Lihat Motor Yamaha Jelang MotoGP 2026: Kami Tertinggal dari Pesaing!
Alex Rins gagal unjuk gigi di tes pramusim MotoGP 2026 di Thailand bersama Malaysia. (Foto: Instagram/@alexrins)
PEMBALAP Monster Yamaha Energy, Alex Rins, kesulitan menggambarkan betapa terpuruknya sang tim menjelang MotoGP 2026. Alex Rins menyimpulkan, Yamaha sudah tertinggal jauh dari para pesaingnya.

Yamaha mengakhiri tes pramusim MotoGP Thailand dengan catatan kurang apik. Tidak ada satu pun pembalap Yamaha yang mampu menempati setidaknya masuk zona lima besar tes tersebut.

1. Jack Miller Paling Bersinar

Jack Miller paling bersinar di tes pramusim ketimbang pembalap Yamaha lain. (Foto: Instagram/@jackmilleraus)
Dalam dua hari tes, catatan terbaik justru datang dari pembalap tim satelit Yamaha Prima Pramac Racing yakni Jack Miller. Pembalap asal Australia itu sempat menempati peringkat delapan saat sesi kedua hari kedua tes selesai.

Sementara itu, Alex Rins dan Fabio Quartararo masih kerepotan di lima posisi terakhir. Keterpurukan Yamaha juga terlihat dari satu motor yang digunakan oleh dua pembalap sekaligus. Alex Rins mengatakan, ini merupakan kemunduran signifikan dari Yamaha.

"Itu adalah hari yang sulit untuk dikelola hanya dengan satu motor. Kami sedang menguji beberapa pengaturan. Kami tidak bisa melakukan banyak putaran karena saya hanya memiliki satu motor," kata Rins dikutip dari Motosan, Selasa (24/2/2026).

"Kami sangat jauh tertinggal dari para pesaing kami," tambah mantan rider Suzuki Ecstar ini.

2. Alex Rins Pasrah Lihat Keadaan

Alex Rins akhirnya menerima keadaan dengan lapang dada. Ia mencoba menyalurkan emosinya saat memacu motor, tetapi tingkat amarah dan kecepatan motornya jauh berbeda.

 

