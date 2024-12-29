Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Yamaha Hadir dengan Aerodinamika Baru, Siap Tantang Ducati di MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |03:01 WIB
Yamaha Hadir dengan Aerodinamika Baru, Siap Tantang Ducati di MotoGP 2025
Dua pembala Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins. (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

LESMO – Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli senang dengan perangkat aerodinamika baru yang menempel di motor YZR-M1 pada MotoGP 2024. Sebab ia percaya pearngkat tersebut akan membantu para rider untuk meraih kecepatan terbaik selama balapan.

Yamaha mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kuda besi mereka di sepanjang 2024. Salah satu upayanya itu adalah menghadirkan perangkat aerodinamika baru di MotoGP 2024.

1. Sempat Kesulitan dengan Motor Yamaha

Awalnya diakui Meregalli para pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins kesulitan dengan perangkat baru itu. Setidaknya butuh setengah musim berjalan Yamaha baru melihat perubahan baik yang terjadi.

Meregalli menilai, perkembangan paling terlihat adalah pada bagian aerodinamika motor Yamaha YZR-M1. Dia mengklaim, para pembalap termasuk Quartararo kini mulai bisa menyesuaikan diri dengan aerodinamika baru.

Massimo Meregalli
Massimo Meregalli

"Tetapi, mulai dari Aragon (MotoGP 2024), kami mulai melihat sedikit cahaya yang juga dapat kami pertahankan," tutur Meregalli, dikutip dari Crash, Minggu (29/12/2024).

“Yang terutama, harus saya katakan, para insinyur aerodinamika benar-benar bekerja keras dan para pembalap benar-benar mulai memahami cara kerja aerodinamika saat kami melakukannya secara berurutan," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/38/3193536/ayah_jorge_lorenzo_mengagumi_pengaruh_besar_marc_marquez_untuk_motogp-ojfu_large.jpg
Pengaruh Besar Marc Marquez di MotoGP Undang Kekaguman Ayah Jorge Lorenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement