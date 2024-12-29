Yamaha Hadir dengan Aerodinamika Baru, Siap Tantang Ducati di MotoGP 2025

LESMO – Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli senang dengan perangkat aerodinamika baru yang menempel di motor YZR-M1 pada MotoGP 2024. Sebab ia percaya pearngkat tersebut akan membantu para rider untuk meraih kecepatan terbaik selama balapan.

Yamaha mencoba berbagai cara untuk meningkatkan kuda besi mereka di sepanjang 2024. Salah satu upayanya itu adalah menghadirkan perangkat aerodinamika baru di MotoGP 2024.

1. Sempat Kesulitan dengan Motor Yamaha

Awalnya diakui Meregalli para pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Alex Rins kesulitan dengan perangkat baru itu. Setidaknya butuh setengah musim berjalan Yamaha baru melihat perubahan baik yang terjadi.

Meregalli menilai, perkembangan paling terlihat adalah pada bagian aerodinamika motor Yamaha YZR-M1. Dia mengklaim, para pembalap termasuk Quartararo kini mulai bisa menyesuaikan diri dengan aerodinamika baru.

Massimo Meregalli

"Tetapi, mulai dari Aragon (MotoGP 2024), kami mulai melihat sedikit cahaya yang juga dapat kami pertahankan," tutur Meregalli, dikutip dari Crash, Minggu (29/12/2024).

“Yang terutama, harus saya katakan, para insinyur aerodinamika benar-benar bekerja keras dan para pembalap benar-benar mulai memahami cara kerja aerodinamika saat kami melakukannya secara berurutan," sambungnya.