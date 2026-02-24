Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing All England 2026: Jonatan Christie vs Jason Teh, Fajar/Fikri Bersua Wakil Malaysia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |13:30 WIB
Hasil Drawing All England 2026: Jonatan Christie vs Jason Teh, Fajar/Fikri Bersua Wakil Malaysia!
Jonatan Christie akan menantang Jason Teh di babak 32 besar All England 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
HASIL drawing wakil Indonesia di All England 2026 sudah bisa diketahui, Selasa (24/2/2026). Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan bersua Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) di sektor ganda putra, dan Jonatan Christie yang berhadapan dengan Jason Teh (Singapura).

PBSI menurunkan 13 wakil untuk All England 2026. Para atlet ini terdiri dari dua tunggal putra, satu tunggal putri, lima ganda putra, tiga ganda putri, dan dua ganda campuran. Mereka akan berjuang dengan target minimal satu gelar juara dari turnamen berlevel BWF Super 1000 tersebut.

Fajar Alfian/Shohibul Fikri buru gelar All England 2026. (Foto: PBSI)
1. All England 2026 Digelar 3-8 Maret 2026

All England 2026 akan berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada 3-8 Maret 2026. Skuad Merah-Putih akan bertolak ke Inggris lebih dulu pada hari ini, Selasa (24/2/2026) untuk menjalani aklimatisasi.

Selagi mereka bersiap untuk berangkat, BWF telah merilis hasil undian untuk All England 2026. Beberapa wakil Indonesia akan langsung dihadapi ujian berat di babak 32 besar turnamen tersebut.

Mulai dari Jonatan Christie yang berhadapan dengan Jason Teh. Meski unggul secara statistik pertemuan (4-0), Jonatan Christie tentu tak boleh meremehkan atlet Singapura peringkat 34 dunia tersebut.

Kemudian ada Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri yang berjumpa Ong Yew Sin/Teo Ee Yi. Tentu, wakil Malaysia harus diwaspadai mengingat mereka selalu mempunyai tekad lebih saat berhadapan dengan Indonesia.

Kemudian ada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani yang bertemu dengan Christo Popov/Toma Junior Popov. Lalu, ada Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum yang menghadapi ujian berat karena bersua dengan unggulan ke-3 turnamen yakni Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian.

 

2. Hasil Drawing Wakil Indonesia di All England 2026

Tunggal Putra

Jonatan Christie vs Jia Heng Jason Teh (Singapura) 

Alwi Farhan vs Ayush Shetty (India) 

Alwi Farhan siap tempur di All England 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Tunggal Putri

Putri Kusuma Wardani vs Mia Blichfeldt (Denmark) 

Ganda Putra 

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Christo Popov/Toma Junior Popov (Prancis) 

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana vs Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan (Taiwan) 

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia)

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin vs Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Korea Selatan) 

Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat vs Liu Kuang Heng/Yang Po Han (Taiwan) 

Ganda Putri

Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan (Taiwan) 

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vs Jia Yi Fan/Zhang Shu Xian (China) 

Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vs Polina Buhrova/Yevheniia Kantemyr (Ukraina) 

Ganda Campuran

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) 

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah vs Marvin Seidel/Nguyen Thuc Phuong (Jerman)

