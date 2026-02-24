Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Ini Bikin Francesco Bagnaia Kalahkan Marc Marquez dan Juara MotoGP 2026?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |07:59 WIB
Alasan Ini Bikin Francesco Bagnaia Kalahkan Marc Marquez dan Juara MotoGP 2026?
Francesco Bagnaia siap menggila di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@pecco63)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, merasa klop dengan Ducati Desmosedici GP26. Pembalap asli Italia itu mengatakan motor saat ini jauh berbeda dengan tahun lalu.

Francesco Bagnaia mengakhiri tes pramusim MotoGP Thailand 2026 di posisi empat secara keseluruhan. Itu merupakan hasil yang cukup baik mengingat Francesco Bagnaia kesulitan dengan motornya tahun lalu.

1. GP26 Mengalami Banyak Perbaikan

Francesco Bagnaia siap tempur di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Francesco Bagnaia siap tempur di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- mengakui hal ini. Menurutnya, 'DNA' Ducati Desmosedici GP26 jauh berbeda dengan motor sebelumnya. Francesco Bagnaia pun merasa cocok.

"Bagi saya, ini berbeda, tetapi lebih cocok dengan gaya berkendara saya,” kata Francesco Bagnaia, Okezone mengutip dari Crash, Senin (24/2/2026).

Tidak hanya itu, Francesco Bagnaia juga senang karena motornya bisa beradaptasi dengan baik di Sirkuit Buriram. Hal ini yang membuat Francesco Bagnaia merasa klop dan percaya diri menjelang MotoGP 2026.

"Tahun lalu saya kesulitan sejak awal, dan begitu kami tiba di sini, ini adalah trek yang bagus untuk saya, tetapi tidak seperti Malaysia, di mana saya sangat kesulitan dalam uji coba," tutur pembalap 29 tahun ini.

 

