5 Fakta Pevoli Cantik Sabina Altynbekova yang Main di Proliga 2025, Nomor 1 Penyebab Dirinya Sangat Populer

ADA 5 fakta pevoli cantik Sabina Altynbekova yang main di Proliga 2025 yang menarik untuk dibahas. Ya, Sabina yang sudah lama terkenal di Indonesia akhirnya bakal membuat fans voli Tanah Air berbahagia karena bisa melihatnya bermain secara langsung di Proliga 2025.

Untuk yang belum tahu, Sabina merupakan atlet voli berusia 28 tahun yang populer di dunia, khususnya di Indonesia. Dulu banyak yang bermimpi bisa melihat Sabina main di liga voli Tanah Air alias Proliga dan impian itu benar-benar terwujud di tahun depan. Untuk mengenal Sabina lebih dekat, ada baiknya mengetahui sejumlah fakta menarik terkait pevoli supercantik tersebut.

Berikut 5 Fakta Pevoli Cantik Sabina Altynbekova yang Main di Proliga 2025.

5. Bakal Perkuat Yogya Falcons

Sabina merupakan salah satu dari tiga pemain asing yang berhasil didatangkan klub voli, Yogya Falcons untuk Proliga 2025. Yogya Falcons sendiri merupakan tim baru di Proliga.

Sabina sudah menjalani serangkain latihan, bahkan telah menjuarai Yogya Volley Club bersama Yogya Falcons. Yogya Volley Club pun menjadi turnamen pemanasan sebelum Sabina cs tampil di Proliga 2025 yang digelar pada 3 Januari sampai 11 Mei 2025.

4. Berasal dari Kazakhstan

Sabina Altynbekova

Sabina Altynbekova merupakan atlet yang berasal dari Kazakhstan. Negara tersebut memang kerap menghadirkan banyak pevoli hebat nan cantik.

Sayangnya saat ini Sabina sudah lama tak memperkuat Timnas Kazakhstan. Tentu harapannya dengan tampil apik bersama Yogya Falcons, Sabina Altynbekova bisa kembali dipercaya untuk tampil bersama Timnas Kazakhstan.