Pelatih AI Peppers Akui Kesulitan Redam Serangan Megawati Hangestri Cs saat Kalah dari Red Sparks

PELATIH AI Peppers, Jang So-yeon, beberkan penyebab timnya kalah dari Red Sparks dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Dia mengaku kesulitan redam serangan Megawati Hangestri cs.

Ya, AI Peppers harus menelan pil pahit kala menjamu Red Sparks. Laga itu digelar di Yeomju Gymnasium pada Kamis 26 Desember 2024.

Al Peppers kalah lewat pertarungan lima set dengan skor 2-3 (18-25, 25-21, 25-19, 19-25, 7-15). Hasil yang cukup disayangkan tentunya, mengingat mereka sempat unggul 2-1 terlebih dahulu.

1. Sudah Berjuang dengan Baik

Jang So-yeon mengakui bahwa anak asuhnya sudah berjuang dengan sangat baik. Hanya saja, dia cukup menyayangi kekalahan di set kelima. Sebab, para pemain AI Peppers cukup buruk dalam menerima bola yang dilancarkan Megawati cs.

"Para pemain sudah berjuang dengan baik. Namun, sangat disayangkan bahwa pada set kelima, yang menentukan hasil pertandingan, penerimaan bola kami banyak goyah,” kata Jang So-yeon, dikutip dari The Spike, Sabtu (28/12/2024).

Megawati benar-benar tidak puas dengan penerimaan bola dari Taylor Lynn Fricano dan kolega. Karena menurutnya itu adalah faktor krusial pada sebuah pertandingan. Jika menerima bola saja sudah buruk, ritme permainan juga akan berdampak buruk.

“Sebenarnya, Taylor hari ini kondisinya sangat tidak baik. Meski begitu, dia tetap memberikan kontribusi, dan saya sangat berterima kasih untuk itu,” ucap Jang So-yeon.

“Namun, hasil pertandingan hari ini sangat ditentukan oleh apakah penerimaan bola kami berjalan baik atau tidak di setiap set,” lanjutnya.

“Ketika penerimaan bola gagal, arah serangan menjadi tidak seimbang, dan hal itu menimbulkan kesulitan,” terangnya.