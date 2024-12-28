Komentar Optimis Chafidz Yusuf Usai Terpilih Jadi Pelatih Ganda Putra Pratama

JAKARTA - PBSI mempercayakan posisi kepala pelatih ganda putra pratama kepada Chafidz Yusuf. Ia pun senang bisa dipercaya oleh PBSI dan siap menemukan para talenta muda terbaik Tanah Air, agar bisa muncul kembali pasangan sekuat Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo hingga Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Chafidz sendiri dikenal sebagai pelatih yang melahirkan pasangan-pasangan hebat seperti Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Bahkan di sektor ganda putri ada nama Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

Berkat tangan dinginnya tersebut tak mengherankan Chafidz kembali ditarik ke Pelatnas PBSI dengan harapan muncul pasangan-pasangan hebat lagi. Chafidz sendiri merasa bersyukur bisa mendapatkan kepercayaan tersebut.

"Saya berterima kasih sekali atas kepercayaan yang diberikan dan mendapat kesempatan lagi. Niat saya itu untuk bisa berkarya, bisa menjadikan pemain-pemain khususnya ganda putra dengan mencetak pemain yang sukses," ucap Chafidz kepada Okezone, dikutip Sabtu (28/11/2024).

"Saya juga sebelumnya melalui assessment, melalui satu penilaian yang harus kita lakukan dan Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan ini kembali," ucap pelatih yang pernah berkiprah di Filipina itu.

Chafidz juga menjelaskan bahwa penempatan dirinya di sektor ganda putra tidak lepas dari rekam jejaknya dengan membentuk Marcus/Kevin dan Fajar/Rian. Karena itu, posisinya juga ditempatkan di skuad pratama yang saat ini terbilang mengalami stagnan.

"Ya saya memang spesialisasinya ganda putra dan putri, dan assessment itu saya jalankan semuanya sesuai prosedur. Ya Alhamdulillah penilaiannya dari mereka baik dan mungkin ada arahan setelah melalui assessment itu ke ganda putra," imbuh Chafidz.