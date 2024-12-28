Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Eng Hian Beberkan Penyebab 3 Wakil Indonesia Mundur dari Malaysia Open 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |19:36 WIB
Eng Hian Beberkan Penyebab 3 Wakil Indonesia Mundur dari Malaysia Open 2025
Tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Pencinta bulu tangkis Tanah Air dikagetkan dengan kabar adanya tiga wakil Indonesia yang mundur dari ajang Malaysia Open 2025. Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, ketiga wakil Tanah Air itu harus mundur karena terkait rencana jangka panjang untuk para pemain.

Terkait ketiga pemain yang dipastikan mundur dari Malaysia Open 2025 itu adalah dua pasangan ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri/Daniel Marthin. Serta satu lagi berasal dari tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo.

1. Konfirmasi PBSI Terkait 3 Wakil Indonesia Cabut dari Malaysia Open 2025

Sebenarnya, tiga wakil tersebut telah didaftarkan untuk mentas di Malaysia Open 2025. Hanya saja, PBSI menarik mundur mereka ditengah jalan sehingga harus absen di turnamen berlevel Super 1000 tersebut.

“Ada dua pasangan ganda putra dan satu tunggal putra yang tidak jadi bertanding di Malaysia Open 2025. Mereka adalah Leo/Bagas dan Daniel/Fikri, serta Chico,” kata Eng Hian dalam keterangan PBSI, Sabtu (28/12/2024).

Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berfoto bersama Eng Hian usai juara Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto berfoto bersama Eng Hian usai juara Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)

2. Penyebab Chico cs Mundur dari Malaysia Open 2025

Eng Hian pun mengungkap alasan mengapa Leo/Bagas, Fikri/Daniel, dan Chico ditarik mundur. Kata dia, keputusan tersebut diambil oleh pelatih ganda putra maupun tunggal putra dengan berbagai pertimbangan.

Sebab, para pelatih ingin mempersiapkan tiga wakil tersebut dengan matang. Leo/Bagas, Fikri/Daniel, dan Chico dipersiapkan untuk beraksi di Indonesia Masters 2025. Karena itu, diharapkan ketiga wakil itu bisa tampil dalam kondisi yang lebih prima pada turnamen kandang tersebut.

 

