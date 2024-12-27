Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Malaysia Open 2025: Main di Kandang Sendiri, Ganda Campuran Andalan Malaysia Pasang Target Tinggi!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |00:06 WIB
Malaysia Open 2025: Main di Kandang Sendiri, Ganda Campuran Andalan Malaysia Pasang Target Tinggi!
Chen Tang Jie/Toh Ee Wei kala berlaga. (Foto: Instagram/@chentangjie)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Ganda campuran nomor satu Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, beberkan targetnya di Malaysia Open 2025. Pasangan andalan Malaysia itu membidik gelar juara karena akan bertanding di kandang sendiri.

Chen/Toh sendiri diketahui ditangani pelatih asal Indonesia, Nova Widianto. Mereka pun memastikan siap tempur di Malaysia Open 2025 yang akan menjadi turnamen BWF pembuka pada 2025. Turnamen berlevel 1000 itu rencananya akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 7 sampai 12 Januari 2025.

Chen Tang Jie/Toh Ee Wei

1. Persiapan Maksimal

Chen Tang Jie/Teo Ee Wei pun saat ini tengah menyiapkan diri semaksimal mungkin dalam menatap Malaysia Open 2025. Pasangan ranking enam dunia itu mengusung target tinggi, yakni ingin mempersembahkan gelar juara di hadapan publiknya sendiri.

“Kami bermain di kandang, jadi tentu saja kami ingin menjadi juara,” tegas Ee Wei, dilansir dari New Straits Times, Jumat (27/12/2024).

“Masih ada dua minggu lagi, jadi kami akan memberikan yang terbaik dalam latihan dan berharap hasilnya terlihat di lapangan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
