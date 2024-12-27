Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI-nya Malaysia Konfirmasi Telah Hubungi Herry IP soal Lowongan Latih Ganda Putra Malaysia, Segera Tangani Aaron Chia Cs?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |12:39 WIB
PBSI-nya Malaysia Konfirmasi Telah Hubungi Herry IP soal Lowongan Latih Ganda Putra Malaysia, Segera Tangani Aaron Chia Cs?
Herry Iman Pierngadi dirilik melatih ganda putra Malaysia. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
PBSI-nya Malaysia atau Asosiasi Bulutangkis Malaysia (BAM) konfirmasi telah hubungi Herry Iman Pierngadi (Herry IP) soal lowongan latih ganda putra Malaysia. Akankah Herry IP segera tangani Aaron Chia cs?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) BAM, Kenny Goh, menjelaskan belum ada keputusan yang dibuat oleh kedua pihak, meski sudah menghubungi Herry IP.  Kenny mengungkapkan tidak hanya Herry IP saja yang didekati.

aryono miranat dan herry ip foto pbsi

BAM juga mendekati nama-nama lain untuk menggantikan posisi Tan Bin Shen di kursi pelatih ganda putra Malaysia. Alhasil, prosesnya masih akan memakan waktu.

"Ya, kami telah menghubungi Herry, tetapi belum ada keputusan yang dibuat,” kata Kenny, dikutip dari New Straits Times, Jumat (27/12/2024).

“Kami masih dalam proses mewawancarai beberapa kandidat lain, jadi akan memakan waktu sebelum kami mengambil keputusan,” ujarnya.

1. Herry IP Beri Respons Positif

Sebelumnya, Herry IP telah mengungkapkan ke publik lebih dulu bahwa dirinya mendapat kontak dari BAM. Eks pelatih Pelatnas PBSI Cipayung ini pun memberi respons positif. Dirinya siap merapat jika penawaran yang diberikan dirasa cocok.

Herry IP diklaim menjadi kandidat potensial. Apalagi, pelatih berjuluk Naga Api itu memiliki rekam jejak yang sangat ciamik.

Pelatih legendaris Indonesia itu sukses menghasilkan ganda putra kelas dunia. Di antaranya, ada Hendra Setiawan/Markis Kido, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, sampai Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

BAM memang tengah mencari sosok pelatih untuk sektor ganda putra. Sebab, Tan Bin Shen secara mengejutkan membuat keputusan untuk mundur dari jabatannya untuk bergabung ke Hong Kong. Malaysia Open 2025 akan menjadi ajang terakhir Tan Bin Shen.

Karena itu, BAM bergerak cepat untuk mencari pengganti Tan Bin Shen agar dapat segera menempa Aaron Chi/Soh Wooi Yik dan kawan-kawan setelah Malaysia Open 2025.

 

