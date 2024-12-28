Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis yang Meninggal di Usia Muda, Nomor 1 Tunggal Putra Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 28 Desember 2024 |08:57 WIB
3 Pebulu Tangkis yang Meninggal di Usia Muda, Nomor 1 Tunggal Putra Indonesia
Syabda Perkawa Belawa kala berlaga. (Foto: Twitter/@syabdaperkasa)
A
A
A

3 pebulu tangkis yang meninggal di usia muda akan diulas Okezone. Salah satunya adalah tunggal putra Indonesia.

Nasib malang menimpa sejumlah pebulu tangkis dunia. Sejumlah pemain muda tak bisa melanjutkan usahanya meniti karier agar lebih cemerlang karena tutup usia. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pebulu tangkis yang meninggal di usia:

3. Syed Modi

syed modi foto brownhistory

Salah satu pebulu tangkis yang meninggal di usia adalah Syed Modi. Pebulu tangkis asal India ini meninggal dunia pada 21 Juli 1988. Dia tutup usia di umur 25 tahun.

Penyebabnya, Syed Modi ditembak hingga tewas setelah berlatih di stadion di Lucknow, India, pada malam hari. Polisi kemudian menetapkan istri dari Syed Modi, yakni Ameeta, dengan tuntutan pembunuhan bersama pria yang kemudian menjadi suaminya, Sanjay Singh.

Padahal, Syed Modi sendiri jadi andalan India di dunia bulu tangkis. Pasalnya dia sukses mengukir prestasi ciamik, di antaranya memenangkan medali emas Commonwealth Games 1982 dan medali perunggu Asia Games 1982.

2. Zhang Zhi Jie

Zhang Zhi Jie (Foto: Instagram/@badmintonasia.official)

Di urutan kedua, ada Zhang Zhi Jie. Pebulu tangkis muda asal China ini meninggal dunia di umur 17 tahun.

Zhang Zhi Jie meninggal dunia saat tengah bertanding di ajang Badminton Asia Junior Championships 2024 (BAJC 2024). Ajang itu digelar di Yogyakarta, Minggu 30 Juni 2024.

Momen mengerikan terjadi pada pertandingan antara tim bulu tangkis China vs Jepang. Kala itu, Zhi Jie terjatuh di lapangan dan langsung mengalami kejang-kejang saat menghadapi Kazuma Kawamo.

Zhang bersiap untuk menerima servis dari Kawamo. Namun, ia tiba-tiba terjatuh di tengah lapangan dan langsung kejang. Zhang dilarikan ke rumah sakit terdekat dari lokasi pertandingan, GOR Amongrogo, DI Yogyakarta. Dalam waktu dua menit, ia sudah tiba di rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun, Zhang dinyatakan meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/40/3193398/liem_swie_king-ZulO_large.jpg
Kisah Liem Swie King, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Guncang Dunia Lewat King Smash
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/40/3193436/herry_ip_bersama_rexy_mainaky_sukses_bantu_aaron_chia_soh_wooi_yik_juara_badminton_asia_championships_2025-VIwH_large.jpg
Media Malaysia Soroti Kegagalan Herry IP Bendung Dominasi Ganda Putra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193163/soh_wooi_yik_bersama_sang_kekasih-vhIG_large.jpg
Kisah Cinta Misterius Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik: Unggahan Romantis di Tengah Persiapan Terjal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193237/putri_kusuma_wardani-vDiJ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Putri KW, Masuk Daftar 10 Besar Dunia Ranking BWF hingga Kalahkan Ratchanok Intanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193192/chiharu_shida-LTB4_large.jpg
Kisah Haru Chiharu Shida, Pebulu Tangkis Supercantik yang Tangisnya Pecah Usai Buka Puasa Gelar Juara Bareng Partner Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193158/chae_yu_jung_dan_zheng_si_wei-oFyU_large.jpg
Kisah Unik Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung, dari Disebut Mirip sang Istri Kini Jadi Pelatih di Akademi Zheng Si Wei
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement