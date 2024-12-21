Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Tunggal Putri Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Gregoria Mariska!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |18:30 WIB
5 Pebulutangkis Tunggal Putri Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Gregoria Mariska!
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: PBSI)
5 pebulutangkis tunggal putri dunia dengan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2024 menarik diulas. Salah satunya ada ratu bulutangkis Indonesia saat ini, yakni Gregoria Mariska Tunjung.

Ya, dereta pebulutangkis tunggal putri dunia dengan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2024 menarik untuk diulas. Sebab, pukulan mereka ada yang hampir mencapai 370 km/jam.

Kecepatan ini melebihi kecepatan maksimal para pembalap MotoGP di lintasan balap. Perlu diketahui, rekor laju motor tercepat di turnamen balap motor terbesar di dunia itu saat ini adalah 366,1 km/jam yang dipegang oleh Brad Binder dan Pol Espargaro.

Melihat hal tersebut, tentu bisa dibayangkan seberapa kuat pukulan para pebulutangkis tunggal putri dunia itu. Semua itu mereka lakukan hanya dengan kekuatan tangan tanpa bantuan alat apa pun.

Berikut 5 pebulutangkis tunggal putri dunia dengan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2024:

5. Aya Ohori

Ester Nurumi Tri Wardoyo. Aya Ohori. PBSI

Tunggal putri cantik asal Jepang, Aya Ohori, menjadi salah satu nama yang masuk dalam daftar ini. Tercatat, ia sukses melepaskan sebuah smash yang melaju dengan kecepatan 341 km/jam. Sayang, ia hanya bisa melaju ke babak semifinal.

4. Supanida Katethong

Supanida Katethong

Salah satu tunggal putri terbaik Thailand, Supanida Katethong juga menjadi tunggal putri dengan smash terkuat di BWF World Tour Finals 2024. Ia tercatat sempat melepaskan smash berkecepatan 341,1 km/jam, meski langsung gugur di fase grup.

 

