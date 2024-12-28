Alberto Vergani: Gigi DallIgna Tidak Akan Pernah Biarkan Seseorang seperti Marc Marquez Lolos

MANAJER sejumlah pembalap di MotoGP, Alberto Vergani, bongkar penyebab Ducati akhirnya kepincut pilih Marc Marquez bela tim pabrikannya di MotoGP 2025. Menurutnya, bos Ducati, Gigi DallIgna, takkan membiarkan seseorang pembalap seperti Marc Marquez lolos.

Apalagi, Marquez terus menunjukkan bakat gemilangnya. Kala membela tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, Marquez bahkan bisa tampil gacor, meski hanya mengendarai Desmosedici GP23.

1. Marc Marquez Promosi ke Tim Pabrikan

Ya, Marc Marquez dipastikan promosi ke tim pabrikan Ducati musim depan. Dia akan menjadi tandem Francesco Bagnaia di MotoGP 2025.

Keputusan itu diambil Ducati usai Marquez tampil mengesankan bersama Gresini Racing di MotoGP 2024. Hanya membela tim satelit dan menggunakan motor spesifikasi tahun lalu, yakni Desmosedici GP23, Marquez bisa bersaing kompetitif.

Marquez pun mengakhiri musim MotoGP 2024 dengan menempati posisi ketiga di klasemen pembalap. Dia juga bisa meraih sejumlah kemenangan dan podium.

Pencapaian ini yang akhirnya membuat Ducati kepincut. Bahkan, mereka rela melepas Jorge Martin yang menyabet gelar juara dunia MotoGP 2024.

2. DallIgna Kepincut Marc Marquez

Vergani membongkar lebih jauh penyebab Ducati akhirnya memilih Marc Marquez. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan bos Ducati, Gigi DallIgna.

Disebut Vergani, DallIgna yang memahami betul karakter motor Desemosedici terpukau melihat aksi Marc Marquez yang garang bersama motor spek GP23. Tentunya, aksi Marquez bisa lebih menggila jika mendapat motor terbaru.

Karena itu, Ducati tak membiarkan orang sehebat Marquez lolos ke tim lain begitu saja. Apalagi, Marquez sendiri telah jadi momok Ducati dalam beberapa tahun lalu untuk meraih gelar juara. Mereka selalu kalah saing dengan Marquez yang membela Honda.

"Saya selalu mengakui nilai seorang pembalap seperti Marquez. Anda tidak akan gagal dengan menghargai Marc atas apa yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun,” ucap Vergani, dikutip dari laman resmi MotoGP, Sabtu (28/12/2024).