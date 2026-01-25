Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Siap Jemput Gelar, Live di RCTI!

Simak jadwal siaran langsung final Indonesia Masters 2026 di RCTI di mana Alwi Farhan siap menjemput gelar (Foto: Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – Jadwal siaran langsung final Indonesia Masters 2026 Super 500 sudah diketahui. Saksikan live di RCTI, pada Minggu (12/1/2026) mulai pukul 12.00 WIB!

Babak final Indonesia Masters 2026 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mengirimkan dua wakil ke partai puncak masing-masing satu di nomor tunggal dan ganda putra.

1. Tunggal dan Ganda Putra

Di tunggal, Alwi Farhan sukses melaju ke final. Pria asal Solo itu mengalahkan Chi Yu Jen di semifinal dengan skor 21-11 dan 21-12 berkat penampilan gemilangnya.

Alwi ditantang Panitchaphon Teeraratsakul di babak final. Duel ini mendapat giliran pertandingan keempat setelah duel ganda putri.

Satu wakil lain yang melenggang ke final adalah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Pasangan muda ini sukses mengalahkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani 21-19 dan 21-14 di empat besar.

Raymond/Joaquin akan menantang Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak final. Pertandingan ini mendapat giliran terakhir atau duel kelima.