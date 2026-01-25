JAKARTA – Jadwal siaran langsung final Indonesia Masters 2026 Super 500 sudah diketahui. Saksikan live di RCTI, pada Minggu (12/1/2026) mulai pukul 12.00 WIB!
Babak final Indonesia Masters 2026 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mengirimkan dua wakil ke partai puncak masing-masing satu di nomor tunggal dan ganda putra.
Di tunggal, Alwi Farhan sukses melaju ke final. Pria asal Solo itu mengalahkan Chi Yu Jen di semifinal dengan skor 21-11 dan 21-12 berkat penampilan gemilangnya.
Alwi ditantang Panitchaphon Teeraratsakul di babak final. Duel ini mendapat giliran pertandingan keempat setelah duel ganda putri.
Satu wakil lain yang melenggang ke final adalah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Pasangan muda ini sukses mengalahkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani 21-19 dan 21-14 di empat besar.
Raymond/Joaquin akan menantang Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak final. Pertandingan ini mendapat giliran terakhir atau duel kelima.