HOME SPORTS NETTING

Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Siap Jemput Gelar, Live di RCTI!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |08:08 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Siap Jemput Gelar, Live di RCTI!
Simak jadwal siaran langsung final Indonesia Masters 2026 di RCTI di mana Alwi Farhan siap menjemput gelar (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA – Jadwal siaran langsung final Indonesia Masters 2026 Super 500 sudah diketahui. Saksikan live di RCTI, pada Minggu (12/1/2026) mulai pukul 12.00 WIB!

Babak final Indonesia Masters 2026 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mengirimkan dua wakil ke partai puncak masing-masing satu di nomor tunggal dan ganda putra.

1. Tunggal dan Ganda Putra

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Di tunggal, Alwi Farhan sukses melaju ke final. Pria asal Solo itu mengalahkan Chi Yu Jen di semifinal dengan skor 21-11 dan 21-12 berkat penampilan gemilangnya.

Alwi ditantang Panitchaphon Teeraratsakul di babak final. Duel ini mendapat giliran pertandingan keempat setelah duel ganda putri.

Satu wakil lain yang melenggang ke final adalah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Pasangan muda ini sukses mengalahkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani 21-19 dan 21-14 di empat besar.

Raymond/Joaquin akan menantang Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di babak final. Pertandingan ini mendapat giliran terakhir atau duel kelima.

 

Halaman:
1 2
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197385/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-ICEV_large.jpg
Tampil Agresif, Raymond/Joaquin Beberkan Rahasia Tumbangkan Sabar/Reza di Semifinal Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/40/3197381/alwi_farhan-EK6w_large.jpg
Misi Alwi Farhan di Final Indonesia Masters 2026: Saatnya Gen Z Kuasai Podium Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197354/alw-3YVM_large.jpg
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Masters 2026: Alwi Farhan dan Raymond/Joaquin Segel Tiket Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197343/apriyani_rahayu_bersama_lanny_tria-1M4f_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Dibekuk Wakil Malaysia, Langkah Apriyani/Lanny Terhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197338/raymond_indra_bersama_nikolaus_joaquin-jpvK_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Master 2026: Singkirkan Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Bikin Kejutan ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/40/3197334/rachel_allessya_dan_febi_setianingrum-kP4A_large.jpg
Hasil Semifinal Indonesia Masters 2026: Perlawanan Rachel/Febi Dihentikan Ganda Jepang
