Bos Ducati Ungkap Marc Marquez Punya Senjata Rahasia di MotoGP 2025

BOLOGNA – Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna mengungkapkan pembalapnya, Marc Marquez punya senjata rahasia untuk menghadapi MotoGP 2025. Senjata rahasia yang dimaksud terkait kecepatan Marquez, yang dianggap Dall’Igna akan semakin cepat dengan motor Desmosedici terbaru.

1. Debut Manis Marquez Bikin Dall’Igna Optimis

Marquez tak butuh waktu lama untuk beradaptasi di musim perdananya bersama Gresini. Rider berjuluk The Baby Alien itu berhasil menutup musim MotoGP 2024 dengan finis di posisi tiga.

Penampilan gemilangnya itu memikat hati para petinggi Ducati. Hasilnya, pemilik enam gelar juara dunia MotoGP itu promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim 2025.

Berkaca dari performanya di musim lalu, Dall’Igna yakin Marquez dapat meningkatkan performanya bersama tim pabrikan di musim depan. The Baby Alien disebut bakal membuat suatu kejutan.

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

“Marc Márquez telah melakukan lebih dari yang saya harapkan tahun ini, tetapi dia masih bisa berkembang sedikit lagi,” kata Dall’Igna, dilansir dari Motosan, Jumat (27/12/2024).

“Dari sudut pandang kecepatan, saya masih percaya dia memiliki sesuatu yang istimewa untuk ditunjukkan,” ungkapnya.