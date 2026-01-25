Breaking News: Alwi Farhan Segel Gelar Super 500 Perdana Usai Kalahkan Wakil Thailand di Final Indonesia Masters 2026

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses menorehkan tinta emas dengan merebut takhta juara Indonesia Masters 2026. Alwi keluar sebagai jawara setelah membungkam wakil Thailand, Panitchaphon Teeraratsakul, melalui kemenangan telak dua gim langsung dengan skor 21-5 dan 21-6.

Jalannya Pertandingan

Alwi tampil menyengat melawan Teeraratsakul di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026) sore WIB. Pemain ranking 18 dunia itu unggul cukup telak atas lawannya dengan skor 7-2.

Poin demi poin dengan mudah dicuri Alwi dari wakil Thailand tersebut. Hasilnya, dia unggul telak 11-4 pada interval gim pertama. Usai jeda, dia tidak menurunkan ritme permainannya.

Pemain berusia 20 tahun itu dengan nyaman memperlebar jarak menjadi 16-4. Pada akhirnya, Alwi menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-5 atas Teeraratsakul hanya dalam durasi 12 menit saja.

Alwi Farhan beraksi di Indonesia Masters 2026 (Foto: Okezone/Arif Julianto)

Di gim kedua, Alwi kembali mendominasi permainan. Teeraratsakul terlihat kesulitan keluar dari tekanan yang diberikan dan harus tertinggal 1-5 dari wakil tuan rumah tersebut.