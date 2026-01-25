Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Asmara Ricky Subagja: Sang Legenda Ganda Putra yang Temukan Kebahagiaan Bersama Istri Cantik Beda 26 Tahun

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |07:00 WIB
Kisah Asmara Ricky Subagja: Sang Legenda Ganda Putra yang Temukan Kebahagiaan Bersama Istri Cantik Beda 26 Tahun
Ricky Subagja bersama Cica Andjani. (Foto: Instagram/cicaandjani)
NAMA Ricky Subagja tidak hanya melegenda di atas lapangan bulu tangkis, tetapi juga kerap mencuri perhatian melalui kisah perjalanan hidupnya. Mantan atlet spesialis ganda putra terbaik dunia ini memiliki catatan prestasi yang luar biasa, namun di balik itu, terselip kisah romansa yang unik saat ia melabuhkan hatinya kepada seorang perempuan cantik yang usianya terpaut 26 tahun lebih muda.

1. Kejayaan Emas Olimpiade dan Prestasi Dunia

Lahir di Bandung pada 27 Januari 1971, Ricky Subagja diakui sebagai salah satu putra terbaik bangsa dalam sejarah bulu tangkis Indonesia. Puncak kariernya tercatat saat ia berduet dengan Rexy Mainaky.

Pasangan legendaris tersebut sukses mengibarkan bendera Merah Putih di podium tertinggi setelah menyabet medali emas Olimpiade 1996 di Atlanta. Tak hanya emas Olimpiade, duet maut Ricky/Rexy juga mendominasi kancah internasional dengan meraih gelar Juara Dunia pada tahun 1995.

Dominasi Ricky/Rexy semakin tak terbantahkan dengan keberhasilan menyabet dua medali emas Asian Games secara beruntun pada tahun 1994 dan 1998. Rentetan prestasi ini menjadikan sosok Ricky sebagai ikon ganda putra yang disegani lawan pada masanya.

Cica Andjani
Cica Andjani

2. Perjalanan Cinta

Setelah melewati dinamika kehidupan rumah tangga dalam dua pernikahan sebelumnya, dengan Elsa Manora Nasution dan kemudian dengan Citra, Ricky akhirnya menemukan tambatan hati baru. Ia menjalin kasih dengan Khairunnisa ‘Cica’ Andjani, seorang pramugari yang usianya jauh lebih muda.

 

