5 Juara Dunia MotoGP meski Tidak Miliki Kemenangan Terbanyak, Nomor 1 Cuma Menang Sekali!

ADA 5 pembalap MotoGP yang berhasil menjadi yang terbaik meski tak memiliki kemenangan terbanyak di saat mereka berhasil menjadi juara dunia. Salah satunya adalah juara baru, Jorge Martin yang menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati.

Ternyata, memenangkan banyak balapan tak bisa menjadi jaminan sang pembalap bakal menjadi juara dunia di akhir musim. Meski jarang karena peluangnya kecil, namun ternyata ada saja pembalap yang juara dunia MotoGP meski tak memiliki kemenangan yang banyak.

Biasanya, para rider itu juara karena mampu tampil konsisten. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Juara Dunia MotoGP meski Tidak Miliki Kemenangan Terbanyak:

5. Jorge Lorenzo

jorge lorenzo di the ranch foto ig @jorgelorenzo99

Pada MotoGP 2012, Jorge Lorenzo mendapatkan perlawanan yang ketat dari rider Repsol Honda, Dani Pedrosa. Kala itu Pedrosa mampu merebut tujuh kemenangan dan mengumpulkan 332 poin.

Hanya saja, Pedrosa beberapa kali sempat tak podium. Sementara Lorenzo yang mencatatkan enam kemenangan lebih sering naik podium, sehingga ia pun mampu mengumpulkan 350 poin dan keluar menjadi juara.

4. Marc Marquez

Marc Marquez memenangi MotoGP Australia 2024 (Foto: Gresini Racing)

Marc Marquez pernah dua kali menjadi juara dunia disaat pesaingnya lebih banyak menang. Seperti di tahun debunya di MotoGP 2023, Marquez juara meski kalah kemenangan dari Lorenzo.

Marquez mencatatkan enam kemenangan, sementara Lorenzo delapan kemenangan. Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi saat Marquez juara dunia 2017. Kali ini lawannya adalah Andrea Dovizioso dan keduanya sama-sama mengoleksi enam kemenangan.