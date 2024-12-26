Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Mengejutkan Valentino Rossi, Ternyata Yamaha Sempat Menentang Rekrut The Doctor di MotoGP

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |17:43 WIB
Kisah Mengejutkan Valentino Rossi, Ternyata Yamaha Sempat Menentang Rekrut The Doctor di MotoGP
Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH mengejutkan Valentino Rossi menarik diulas. Sebab ternyata, Yamaha sempat menentang rekrut The Doctor -julukan Valentino Rossi- di MotoGP.

Hal ini diungkap eks manajer tim Yamaha, Davide Brivio. Dia mengatakan bahwa mulanya, pihak Yamaha menentang perekrutan The Doctor -julukan Rossi- karena merupakan pembalap juara dunia.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

Dalam kariernya di MotoGP, Rossi memang pernah membela Yamaha dalam waktu yang lama. Kepindahannya ke Yamaha awalnya terajdi pada 2004. Kala itu, Rossi bersinar di Honda.

Kepindahan Rossi pada saat itu pun ternyata tak luput dari campur tangan Brivio. Diam-diam, Brivio mendekati Rossi dan pada akhirnya mencapai kata sepakat untuk pindah.

Hal yang cukup mengejutkan tentunya kala itu. Pasalnya, The Doctor sudah meraih gelar juara dunia MotoGP tiga musim beruntun bersama Honda pada 2001-2003.

1. Alasan Menolak Valentino Rossi

Brivio menyampaikan bahwa saat itu pihak Yamaha menentang untuk merekrut Rossi. Tim pabrikan asal Jepang itu keberatan karena The Doctor adalah seorang juara dunia. Jika nantinya tidak sukses bersama Yamaha, merekalah yang akan mendapat citra negatif.

“Ketika kami berbicara dengan Valentino, ada pandangan yang berbeda di dalam Yamaha, karena ada seseorang yang menentang ide merekrut Valentino. Mereka mengatakan, ‘Dia adalah juara dunia berkali-kali: jika dia datang ke Yamaha dan kami tidak menang, itu adalah kesalahan Yamaha,” kata Brivio, dikutip dari Crash, Kamis (26/12/2024).

“Jika kami menang, itu karena Valentino. Jadi, kami tidak mendapatkan apa-apa sebagai merek.’ Ini adalah salah satu cara berpikir pada saat itu,” lanjutnya.

“Kembali lagi ke budaya yang ada: budaya tersebut menekankan bahwa yang paling penting adalah motornya. Ada seseorang di Yamaha yang berkata, ‘Kita tidak butuh Valentino karena kita akan membuat motor yang begitu bagus, begitu kuat, sehingga kita bisa menang dengan pembalap mana pun’,” jelas Brivio.

Pada intinya, menurut Brivio, Yamaha saat itu masih konservatif. Mereka hanya berfokus untuk meningkatkan motor dan tidak peduli siapa sosok ridernya.

Karena menurutnya, kesuksesan seorang rider di suatu tim adalah dari motornya, bukan dari ridernya. Namun, kehadiran Rossi menyadarkan mereka bahwa sosok rider dan pengembangan motor saling berkaitan.

“Budaya pada saat itu, cara berpikir di tahun 2002, 2003, adalah bahwa motor adalah elemen terpenting terlepas dari siapa pembalapnya,” tutur Brivio.

“Dan dengan membawa Valentino ke Yamaha, kami seolah menunjukkan bahwa kedua elemen sama pentingnya di dunia ini. Saya cukup bangga dengan hal itu karena saya pikir kami memberikan kembali nilai kepada pembalap dan olahraga ini. Oke, bekerja untuk sebuah pabrikan, saya seharusnya tidak mengatakan itu, tetapi pada waktu itu kami merasa bahwa kami berkontribusi untuk menyeimbangkan sedikit lebih banyak pentingnya motor dibandingkan dengan pembalap,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
