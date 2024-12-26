5 Pembalap Top yang Dibuat Emosi Gara-Gara Aksi Bahaya Marc Marquez di MotoGP, Nomor 1 Pernah Jadi Korban Kebrutalan The Baby Alien

SEJUMLAH pembalap top pernah dibuat emosi gara-gara aksi bahaya Marc Marquez di MotoGP. Tak jarang pula hal ini yang menjadikan mereka membenci MM93.

Seperti diketahui, sejak debut di MotoGP 2013, Marc Marquez banyak berseteru dengan pembalap lain. Salah satu penyebab utamanya adalah gaya balapan Marquez yang dirasa berbahaya.

Bagaimana tidak? pembalap yang kini membela Ducati Lenovo itu sangat berani memepet pembalap lain di tikungan yang berpotensi tinggi untuk mengakibatkan crash.

Lantas siapa saja pembalap yang pernah dibuat emosi gara-gara aksi bahaya Marc Marquez di MotoGP? berikut adalah daftarnya.

5. Alex Rins

Alex Rins (Foto: Yamaha MotoGP)

Pembalap pertama yang pernah dibuat emosi dengan gaya balapan Marc Marquez adalah Alex Rins. Rins mengaku sangat kesal karena Baby Alien sangat sering menyalipnya di tikungan dengan sangat berbahaya. Akibatnya, keduanya pun kerap saling balas membalas menyalip di tikungan mesk sangat berbahaya.

4. Joan Mir

Joan Mir juga pernah dibuat sangat marah dengan aksi berbahaya Marc Marquez. Hal ini terjadi pada MotoGP Portugal 2021 lalu saat aksi Marquez membuatnya terpaksa menyalip Craig Jones. Lantas setelah itu, MM93 bisa melesat dari sisi kiri dan membuat Joan Mir harus mengikuti kualifikasi kedua.