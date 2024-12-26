Bukan MotoGP Mandalika 2024, Ini Race yang Dianggap Terbaik di MotoGP 2024

MOTOGP 2024 telah resmi berakhir dan sukses dimenangkan oleh rider Pramac Ducati, Jorge Martin. Total ada 20 balapan yang sudah dilewati para rider di musim 2024 ini, dan kira-kira seri mana yang dianggap menjadi yang terbaik?

MotoGP 2024 menyajikan banyak sekali balapan-balapan menarik, baik itu ketika beraksi di seri Asia, Eropa, hingga Amerika. Salah satu yang menarik perhatian adalah MotoGP Mandalika 2024 yang dimenangkan oleh Jorge Martin,

Dalam balapan di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 29 September 2024 itu, banyak sekali aksi-aksi menarik yang terjadi. Namun, semua itu tak cukup untuk membuat Crash menilai MotoGP Mandalika 2024 sebagai balapan terbaik di 2024.

Menurut Manajer Media Sosial Crash, Jordan Moreland, MotoGP Spanyol 2024 adalah balapan terbaik di 2024. Sebab balapan di Sirkuit Jerez itu menyajikan aksi salip menyalip dari Marc Marquez (Gresini Ducati) vs Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

Marc Marquez berduel dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Spanyol 2024 (Foto: Twitter/@MotoGP)

“Menurut saya balapan yang terbaik di tahun ini adalah Jerez. Marc Marquez, Pecco Bagnaia saling berhadapan, saya pikir itu hanya satu momen di musim ini, di mana saya duduk menontonnya dan saya menjadi sangat bersemangat. Saya bisa merasakan ketegangan saat Anda menontonnya,” ungkap Moreland, dilansir dari Crash, Kamis (26/12/2024).

"Marquez mengejarnya, dia menyalip, Bagnaia berada di belakangnya, mereka melakukan kontak, Marquez mencoba menyerangnya di lap berikutnya. Dan mereka terus bersama sampai akhir,” tambahnya.