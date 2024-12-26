Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Negara dengan Penonton Terbanyak di MotoGP 2024, Nomor 1 Nyaris 300 Ribu Fans di Akhir Pekan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |10:59 WIB
5 Negara dengan Penonton Terbanyak di MotoGP 2024, Nomor 1 Nyaris 300 Ribu Fans di Akhir Pekan!
ADA 5 negara dengan penonton terbanyak di MotoGP 2024 yang menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, MotoGP 2024 menghadirkan 20 balapan yang berlangsung di berbagai belahan dunia.

MotoGP 2024 yang dimenangkan oleh Jorge Martin itu pun memiliki lima seri yang mencatatkan penonton terbanyak. Jumlahnya pun bisa dikatakan bertambah ketimbang musim lalu, sebab MotoGP 2024 secara total berhasil menarik 3 juta lebih penonton untuk datang ke sirkuit.

Dari 20 balapan itu, ada lima seri yang paling banyak disaksikan secara langsung. Lantas seri mana saja?

Berikut 5 Negara dengan Penonton Terbanyak di MotoGP 2024:

5. MotoGP Malaysia (184.923 Penonton)

Enea Bastianini melaju pada MotoGP Malaysia 2024 (Foto:
MotoGP Malaysia 2024 berhasil menarik minat lebih dari 180 ribu penonton ke Sirkuit Sepang. Jumlah fans yang nonton langsung GP Malaysia begitu banyak karena sempat menjadi balapan penentu gelar juara antara Francesco Bagnaia vs Martin.

4. MotoGP Belanda (192.554 Penonton)

Marc Marquez melambaikan tangan usai MotoGP Belanda 2024 (Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw)
Marc Marquez melambaikan tangan usai MotoGP Belanda 2024 (Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw)

Sebanyak 192 ribu lebih penonton hadir di Sirkuit Assen, Belanda.  Jumlah tersebut menyaksikan langsung betapa gaharnya Bagnaia karena mendominasi seri Belanda, mulai dari pole position, sprint race, hingga balapan utamanya.

 

