Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah David Alonso, Juara Moto3 2024 yang Kagum dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |01:05 WIB
Kisah David Alonso, Juara Moto3 2024 yang Kagum dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi
Valentino Rossi dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

KISAH David Alonso menarik diulas. Juara Moto3 2024 itu mengaku kagum dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Dia pun mengaku menjadikan Marquez sebagai referensi gaya balapnya.

Diketahui Alonso tampil sensasional sepanjang musim Moto3 2024. Dia menjadi juara setelah mengoleksi 421 poin bersama CFMoto Aspar Racing Team.

David Alonso. Marc Marquez. dazn

Prestasinya pun semakin gemilang karena Alonso juara dengan memecahkan rekor bersejarah milik Valentino Rossi yang telah bertahan lebih dari 25 tahun. Dia menjadi rider yang meraih titel di kelas terkecil MotoGP dengan kemenangan terbanyak dalam satu musim yakni, 15 kali menang.

Jumlah tersebut melampaui rekor Rossi yang juara kelas 125cc pada 1997. Kala itu, legenda MotoGP itu mengoleksi titel juara dunia pertamanya dengan torehan 11 kemenangan.

Dengan begitu, Alonso juga melangkahi 10 kemenangan milik The Baby Alien -julukan Marquez- di Moto3 2010 silam. Dia benar-benar membangun kariernya dengan mengalahkan rekor milik dua legenda hidup MotoGP tersebut.

Pembalap berpaspor Kolombia itu pun mengungkapkan bahwa Marquez merupakan referensinya sebagai pembalap. Menurutnya,, gaya balapnya mirip dengan juara MotoGP enam kali tersebut dan juga wonderkid Spanyol, Pedro Acosta.

“Saya tidak tahu, referensi saya adalah Marc Márquez, tapi pembalap yang sama, yang agak mirip bisa jadi Pedro Acosta. Entahlah, karena saya seperti pengemudi seperti itu, seperti tukang rem, yang suka melakukan tikungan berbentuk V. Saya mencoba tampil selengkap mungkin, tapi ya, mungkin dengan gaya seperti Acosta,” kata Alonso, dilansir dari Motosan, Kamis (26/12/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement