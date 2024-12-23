Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Beberkan 3 Pembalap yang Membantunya Juarai MotoGP 2024, Salah Satunya Marc Marquez!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |19:26 WIB
Jorge Martin juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati. (Foto: MotoGP)
Jorge Martin juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP anyar Tim Aprilia Racing, Jorge Martin membeberkan ada tiga rider yang ternyata turut membantunya menjadi juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Ducati. Ketiga rider itu adalah Marc Marquez, Enea Bastianini, dan rival utamanya, Francesco Bagnaia.

Martin berhasil merebut gelar juara usai bersaing sengit dengan Bagnaia hingga seri balapan terakhir. Rider berjuluk Martinator itu memastikan gelar juaranya dengan mengemas 508 poin, unggul 10 poin dari Pecco -panggilan akrab Bagnaia.

Terkait gelar juaranya itu, Martin mengungkapkan bahwa pencapaian itu tak luput dari sosok Bagnaia, Marquez, dan Bastianini. Karena berkat persaingan ketat yang diberikan tiga rider itu, dirinya semakin termotivasi untuk bisa mengeluarkan performa terbaiknya.

Jorge Martin juara MotoGP 2024 @89jorgemartin
Jorge Martin juara MotoGP 2024 @89jorgemartin

“Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan Enea Bastianini. Ketiganya membuat saya menjadi pembalap yang lebih baik, mereka memaksa saya memberikan segalanya," kata Martin, dilansir dari Crash, Senin (23/12/2024).

"Ketika bukan salah satu dari mereka, ada yang lain yang bisa menang, dan saya selalu terlibat dalam pertarungan itu. Itulah yang membuat perbedaan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
