Ini Keahlian Valentino Rossi yang Tak Dimiliki Marc Marquez hingga Buat Dirinya Layak Disebut Legenda MotoGP

MANTAN pembalap Yamaha, Valentino Rossi memiliki banyak keahlian dalam balapan sehingga tak heran jika ia mampu berjaya di ajang MotoGP. Namun, ada satu keahlian menarik yang dimiliki Rossi yang layak membuatnya disebut legenda MotoGP, bahkan keahlian itu tak dimiliki rivalnya, Marc Marquez.

Keahlian yang dimaksud adalah kemampuan untuk membuat balapan berjalan menarik. Rossi dikenal sebagai salah satu talenta hebat yang pernah dimiliki MotoGP.

Saking hebatnya, Rossi acap kali sengaja membiarkan lawan-lawan untuk menyalipnya. Hebatnya, Rossi yang sudah tertinggal nyatanya mampu melewati para pesaingnya tersebut dan kembali berada di baris terdepan hingga memenangkan balapan tersebut.

Jika Anda melihat cuplikan balapan beberapa tahun lalu, ada banyak momen Rossi memelankan laju motornya. Hal itu dinilai sengaja dilakukan Rossi.

valentino rossi foto reuters

“Valentino Rossi di Repsol Honda itu sangat usil. Tungguin lawan dulu, dan itu membuat tontonan semakin menarik, hanya Rossi yang bisa,” tulis akun TikTok @Arn.yellow46, sambil membagikan cuplikan video Rossi yang menunggu lawan-lawannya.

Aksi Rossi menyalip rider-rider lain membuat balapan MotoGP kala itu berlangsung sangat menarik dan seru. Para pencinta MotoGP pun membandingkan keahlian itu dengan Marquez, yang juga merupakan pembalap penuh talenta.