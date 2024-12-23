Jorge Martin dan Marco Bezzecchi Makin Klop, Bos Aprilia Racing Optimistis Tatap MotoGP 2025

Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan setim musim depan. (Foto: MotoGP)

BARCELONA – Direktur Teknis Aprilia Racing, Fabiano Sterlacchini, beberkan kondisi timnya jelang MotoGP 2025. Dia penuh optimistis menatap MotoGP 2025 karena dua pembalap anyarnya, yakni Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, makin klop serta pun aura cukup positif.

Fabiano Sterlacchini mengatakan Jorge dan Marco adalah kedua pembalap yang cukup kritis terhadap motor yang digunakan. Hal itu pun akan memacu timnya menyiapkan tunggangan terbaik untuk MotoGP 2025.

“Pertemuan pertama dengan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi ternyata cukup positif dan keduanya mendeteksi karakteristik motor yang sangat menguntungkan," kata Fabiano Sterlacchini, dilansir dari Motosan, Senin (23/12/2024).

"Faktor logistik sedikit mempengaruhi pemilihan Aprilia. Akan tetapi, saya juga menyadarinya ketika saya memulainya," lanjutnya.

Diketahui, Aprilia kedatangan 2 pembalap baru pada musim depan. Ada Jorge Martin dan Marco Bezzecchi yang menggantikan Aleix Espargaro serta Maverick Vinales.