5 Pembalap yang Bisa Tampil Mengejutkan di MotoGP 2025, Nomor 1 Juara Moto2 2024

ADA 5 pembalap yang bisa tampil mengejutkan di MotoGP 2025 yang menarik untuk diketahui. Kelima rider itu ada yang berstatus pembalap debutan, tetapi ada juga yang tidak.

Tentunya para rider ini wajib diwaspadai karena memiliki potensi untuk bisa bersinar di MotoGP 2025. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pembalap yang Bisa Tampil Mengejutkan di MotoGP 2025:

5. Fermin Aldeguer

fermin aldeguer foto motogp

Aldeguer merupakan salah satu dari tiga pembalap debutan di MotoGP 2025. Pada musim pertamanya di MotoGP, Aldeguer akan membela Gresini Racing.

Aldeguer menggantikan peran Marc Marquez yang naik ke tim pabrikan Ducati. Aldeguer sendiri diyakini bisa menjadi kejutan karena Ducati merekrutnya karena menganggap pembalap berusia 19 tahun itu memiliki bakat yang luar biasa.

4. Jorge Martin

Jorge Martin juara MotoGP 2024 @89jorgemartin

Jorge Martin juga bisa menjadi kejutan di MotoGP 2025 karena kini ia membela Aprilia Racing. Mungkin jika ia masih di Pramac Ducati dan mampu bersinar maka itu hal yang wajar, namun kini Martin akan mengendarai motor RS-GP milik Aprilia.

PR utama sang juara dunia MotoGP 2024 itu adalah beradaptasi dengan motor barunya. Andai bisa menaklukkan motor Aprilia dengan cepat di tahun pertamanya, maka jelas Martin akan menjadi kejutaan di MotoGP 2025.