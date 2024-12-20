Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penghuni Pelatnas Cipayung Bakal Diumumkan PBSI Pekan Depan!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 20 Desember 2024 |18:50 WIB
Penghuni Pelatnas Cipayung Bakal Diumumkan PBSI Pekan Depan!
Wakil Ketua Umum I, Taufik Hidayat. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Penghuni Pelatnas Cipayung dipastikan akan diumumkan PBSI pekan depan, tepatnya pada Senin 23 Desember 2024. Tentunya para pencinta bulu tangkis Tanah Air penasaran siapa saja pemain Pelatnas yang dipanggil setelah sebelumnya PBSI mengumumkan daftar susunan pelatih terbaru.

Sebagaimana diketahui, turnamen besar pada 2025 akan segera bergulir pada awal Januari. Karena itu, pemain yang akan menjadi penghuni Cipayung pada tahun depan harus segera dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan.

Taufik mengatakan pengumuman nama-nama pemain penghuni Pelatnas PBSI dijadwalkan pada 23 Desember 2024. Ini akan menjadi pengumuman tahap pertama, selain Seleksi Nasional yang akan berlangsung pada akhir Januari atau awal Februari 2025.

"Atlet pemain dipanggil tanggal 23 Desember, kemudian akan ada seleknas di akhir Januari atau Februari awal, di Januari terlalu mepet karena ada tiga pertandingan di situ," ucap Taufik di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jumat (20/12/2024).

Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat. (PBSI)
Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat. (PBSI)

Taufik menyebut pemanggilan para pemain juga dilihat dari sisi pemantauan. Artinya beberapa pemain yang ada di luar pelatnas namun punya kualitas menjanjikan bisa berkesempatan masuk dalam skuad Cipayung.

Sebut saja seperti Dejan Ferdinansyah yang sudah ketahuan akan menjadi penghuni Pelatnas PBSI pada tahun depan. Ia dipanggil untuk bermain di ganda campuran dan akan berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/40/3192184/divya_amanta_kuncoro-5hLw_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Divya Amanta Kuncoro: Titisan sang Peraih Medali Olimpiade yang Mulai Bersinar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/40/3192031/susy_susanti-FSv5_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tak Pernah Raih Emas Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191882/ye_zhaoying-PUYa_large.jpg
Kisah Pilu Ye Zhaoying, Legenda Bulu Tangkis China yang Terbuang dan Terasing di Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191862/gregoria_mariska_tunjung-bmDY_large.jpg
Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191685/wang_chi_lin-UqAc_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Peraih Emas Olimpiade Wang Chi-lin yang Ngamuk Usai Tandem Cedera di BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/40/3191591/simak_respons_berkelas_an_se_young_usai_pecahkan_3_rekor_gila_di_bwf_world_tour_2025-qChi_large.jpg
Respons Berkelas An Se Young Usai Pecahkan 3 Rekor Gila di BWF World Tour 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement