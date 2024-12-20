Penghuni Pelatnas Cipayung Bakal Diumumkan PBSI Pekan Depan!

JAKARTA - Penghuni Pelatnas Cipayung dipastikan akan diumumkan PBSI pekan depan, tepatnya pada Senin 23 Desember 2024. Tentunya para pencinta bulu tangkis Tanah Air penasaran siapa saja pemain Pelatnas yang dipanggil setelah sebelumnya PBSI mengumumkan daftar susunan pelatih terbaru.

Sebagaimana diketahui, turnamen besar pada 2025 akan segera bergulir pada awal Januari. Karena itu, pemain yang akan menjadi penghuni Cipayung pada tahun depan harus segera dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan.

Taufik mengatakan pengumuman nama-nama pemain penghuni Pelatnas PBSI dijadwalkan pada 23 Desember 2024. Ini akan menjadi pengumuman tahap pertama, selain Seleksi Nasional yang akan berlangsung pada akhir Januari atau awal Februari 2025.

"Atlet pemain dipanggil tanggal 23 Desember, kemudian akan ada seleknas di akhir Januari atau Februari awal, di Januari terlalu mepet karena ada tiga pertandingan di situ," ucap Taufik di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jumat (20/12/2024).

Wakil Ketua Umum I PBSI, Taufik Hidayat. (PBSI)

Taufik menyebut pemanggilan para pemain juga dilihat dari sisi pemantauan. Artinya beberapa pemain yang ada di luar pelatnas namun punya kualitas menjanjikan bisa berkesempatan masuk dalam skuad Cipayung.

Sebut saja seperti Dejan Ferdinansyah yang sudah ketahuan akan menjadi penghuni Pelatnas PBSI pada tahun depan. Ia dipanggil untuk bermain di ganda campuran dan akan berduet dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti.