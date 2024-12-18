Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

3 Perempuan Cantik yang Berebut Jadi Pacar Marc Marquez, Nomor 1 Supermodel asal Spanyol

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 18 Desember 2024 |07:58 WIB
3 Perempuan Cantik yang Berebut Jadi Pacar Marc Marquez, Nomor 1 Supermodel asal Spanyol
Lucia Rivero Romero merupakan model asal Spanyol yang pernah menjalin asmara dengan Marc Marquez. (Foto: Instagram/luciariveraromero)
A
A
A

ADA 3 perempuan cantik yang berebut jadi pacar Marc Marquez yang menarik untuk dibahas. Sebagai salah satu pembalap top di MotoGP, Marquez banyak digandrungi perempuan cantik.

Kendati demikian, The Baby Alien –julukan Marquez– tak sembarang memperbolehkan ada perempuan yang memiliki hatinya. Sekalinya ada yang dekat, hubungan asmara Marquez tetap tertutup alias dijaga baik-baik oleh pembalap Ducati Lenovo tersebut.

Setidaknya, ada tiga perempuan cantik yang berhasl dan saling berebut untuk menjadi pacar Marc Marquez. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Perempuan Cantik yang Berebut Jadi Pacar Marc Marquez:

3. Lucia Rivera Romero

Lucia Rivera IG
Lucia Rivera IG

Lucia Rivera Romero diketahui menjalin asmara dengan Marquez sejak 2018. Hubungan mereka pun ditutup rapat-rapat karena jarang terekspos oleh media.

Kendati demikian, hubungan tersebut hanya bertahan kurang lebih dua tahun karena Marquez dan Lucia memutuskan berpisah pada Maret 2020 lalu. Alasannya karena Marquez yang sering keluar negeri untuk balapan ternyata membuat Lucia tak senang hingga mereka memutuskan berpisah.

“Alasan utama dia meninggalkan saya karena saya sering berpindah-pindah,” curhat Marquez, melansir dari dari Web24.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement