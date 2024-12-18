3 Perempuan Cantik yang Berebut Jadi Pacar Marc Marquez, Nomor 1 Supermodel asal Spanyol

Lucia Rivero Romero merupakan model asal Spanyol yang pernah menjalin asmara dengan Marc Marquez. (Foto: Instagram/luciariveraromero)

ADA 3 perempuan cantik yang berebut jadi pacar Marc Marquez yang menarik untuk dibahas. Sebagai salah satu pembalap top di MotoGP, Marquez banyak digandrungi perempuan cantik.

Kendati demikian, The Baby Alien –julukan Marquez– tak sembarang memperbolehkan ada perempuan yang memiliki hatinya. Sekalinya ada yang dekat, hubungan asmara Marquez tetap tertutup alias dijaga baik-baik oleh pembalap Ducati Lenovo tersebut.

Setidaknya, ada tiga perempuan cantik yang berhasl dan saling berebut untuk menjadi pacar Marc Marquez. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Perempuan Cantik yang Berebut Jadi Pacar Marc Marquez:

3. Lucia Rivera Romero

Lucia Rivera IG

Lucia Rivera Romero diketahui menjalin asmara dengan Marquez sejak 2018. Hubungan mereka pun ditutup rapat-rapat karena jarang terekspos oleh media.

Kendati demikian, hubungan tersebut hanya bertahan kurang lebih dua tahun karena Marquez dan Lucia memutuskan berpisah pada Maret 2020 lalu. Alasannya karena Marquez yang sering keluar negeri untuk balapan ternyata membuat Lucia tak senang hingga mereka memutuskan berpisah.

“Alasan utama dia meninggalkan saya karena saya sering berpindah-pindah,” curhat Marquez, melansir dari dari Web24.