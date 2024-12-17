Kisah Ambisi Besar Marc Marquez Ingin Kejar Rekor Gila Valentino Rossi Bareng Tim Ducati

KISAH ambisi besar Marc Marquez ingin kejar rekor gila Valentino Rossi bareng tim Ducati menarik untuk diulas. Sebab, ia merasa bisa melakukannya.

Hingga pensiun pada November 2021, Rossi masih menjadi salah satu pengoleksi titel juara dunia terbanyak di kelas premier. The Doctor menorehkan tujuh gelar sepanjang 2000-2021 tepatnya pada 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, dan 2009.

Rossi juga mencatat 89 kemenangan, 200 podium, 55 kali pole position, dan 76 fastest lap dalam 372 balapan di kelas premier. Lalu, bagaimana torehan Marquez?

Pria asal Spanyol itu sukses enam kali juara dunia MotoGP pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Marquez juga memiliki catatan 62 kemenangan, 111 podium, 66 pole position, dan 63 fastest lap dalam 189 balapan.

Tak heran bila The Baby Alien tak henti-hentinya mengejar rekor gila Rossi yang total mengoleksi sembilan titel juara dunia di semua kelas. Sebab, sebagai salah satu ikon MotoGP saat ini, ia sangat ingin menjadi yang terbaik.

Kesempatan itu datang setelah bergabung dengan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025 hingga 2026. Marquez akan membesut motor terbaik di grid saat ini dengan dukungan penuh pabrikan.